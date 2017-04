Karim visade IFK segervägen

FOTBOLL Topptippade IFK Malmö fick en smakstart på division 2-säsongen med 4-3 (2-0)-triumf i premiären mot erkänt svårspelade Torns IF.

Ett styrkebesked som hette duga.

– Härligt att vara i gång. Det här ska nog bli bra – vi kan ännu bättre, log 1–0-skytten Buwar Karim.

Gult jubel är inte något vanligt förekommande i mötena med Stångbyklubben, men på lördagseftermiddagen visade sig Nils-Erik ”Nisse Bagares” Persson manskap vara bäst från minut 1.

Smått pinsamma 1–6 på fjorårets två drabbningar blev till 4–3 och gruvlig revansch inför hemmapubliken på Malmö stadion.

– Tre onödiga baklängesmål, fast vi förtjänade ändå att vinna. Vi hade många chanser förutom målen och försökte verkligen spela fotboll, myste Karim som hämtats från Prespa Birlik i jakten på avancemang.

– Fortsätter vi med detta spelet kan vi bli riktigt farliga. Vi får heller inte glömma att vi saknade två bra spelare i dag.

32-årige Buwar Karim öppnade målskyttet då han snappade upp Sadmir Zekovics passning i 29:e minuten och avslutade på bästa tänkbara sätt.

– Vi hittade varandra rätt bra emellanåt. Och det kommer fungera ännu bättre framöver. Nu var inte planen i något vidare skick, det gick inte att rulla hur mycket som helst och det blev en del märkliga studsar.



Drygt 13 minuter efter 1–0 höll sig Adriano Kalisiak, också han ny från Prespa, framme och forcerade in tvåan.

Så långt dominerade IFK Malmö och i 58:e minuten föll även 3–0 efter ett kanonskott av Jamshed Asekzai.

En stund senare svängde dock tillställningen över i Torns favör. Oscar Ahlgren nätade i minut 69 och Niklas Nilsson i 74:e minuten.

– Tyvärr klarade vi inte av att hålla uppe spelet hela tiden. Vi tvingades göra en del byten och det är klart att det påverkade. Sedan är Torn känt för att bara tjonga och dividera med domaren i 90 minuter, sa Karim.

Stångbylaget var nära kvittering vid ett tillfälle, men i stället gjorde Nemanja Lekanovic 4–2 på en omställning i 90:e minuten.

Patrik Östlunds snabba replik, 3–4, innebar sedan en viss nerv ända in i det sista.

– Tre poäng är det viktigaste så jag är absolut nöjd, Den första halvleken var riktigt, riktigt bra, konstaterade Buwar Karim.

Din egen insats?

– Hade en del lägen och gjorde ett mål så det kändes bra för mig också. Jag kommer in i det mer och mer och får alltfler bollar. Men i längden är det jobbigt att möta ett lag som enbart slår långbollar.

IFK-tränaren Nils-Erik ”Nisse Bagare” Persson kunde inte heller låta bli att dra på smilbanden,

– Klart man är rätt nöjd. Det kunde egentligen ha slutat hur som helst. Vi var starkare sett över 90 minuter, men känner också till att Torn är bra på fasta situationer och inlägg. Plus att det är ett tungt lag att möta, ger sig aldrig och kämpar in i det sista.

Torns dito, Richard ”Kalle” Ringhov, såg däremot mest svart på insatsen i premiären.

– En jättebesvikelse där vi fick betala för första halvlek som var under all kritik. Vi blev ett nytt lag i andra, men släppte in på tok för billiga mål och hade uppförsbacke hela tiden, suckade Ringhov.

– Därför känns det oerhört tungt. Fyra mål är vi inte vana vid att släppa in, och det är svårt att peka på om det berodde på stundens allvar eller något annat.