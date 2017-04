IS 2014: ”Kör över honom med bilen”

Malmö/Stockholm Sverige har råkat ut för ännu ett terrorattentat. Men vem ligger bakom? Det kan vara en psykiskt sjuk person men modus tyder på ett islamistiskt motiv.

En kapad lastbil kör rätt in i Åhléns entré på Drottninggatan i Stockholm. Fyra har dödats. Många är skadade.

Det kunde ha varit många fler dödade och skadade. Drottninggatan i närheten av Centralen är känt för att ha mycket flanörer, i synnerhet en fredagseftermiddag. Vi vet att man har hittat sprängmedel i bilen, men dessa har uppenbarligen inte kommit till användning.

Just det här att det kunde ha gått mycket värre säger kanske något om attentatsmannen eller attentatsmännen. Liksom deras modus. Visst kan det vara en psykiskt sjuk person, men tankarna leder sedan länge till att det kan finnas islamistiska kopplingar, till exempel till IS.

Vi vet att en 39-årig man från Uzbekistan är anhållen, misstänkt för dådet. Enligt Aftonbladet ska mannen ha uttryckt sympatier för IS på sociala medier. Vad IS står i dag kan därför vara viktigt att förstå.

Inför en terroristrättegång i Malmö som avslutades på fredagen fanns ett pm där Säpo gav en bild av hur IS som organisation har förändrats sedan grundandet 2003.

Den första tiden ägnade sig IS åt att erövra territorium och hårda måltavlor.

Därefter gick man över till symboliska mål för att orsaka maximalt antal döda och skadade, skrev Säpos chefsanalytiker Ahn-Za Hagström i dokumentet daterat 28 februari i år.

När inbördeskriget bröt ut i Syrien 2011 inleddes ett lämmeltåg av europeiska resenärer som anslöt sig till IS. Sverige är ett av de länder som har haft många Syrienresenärer och mycket diskussioner har förts kring just dessa personers erfarenhet av vapen och strider.

Men vad man också bör tänka på är något som hände den 22 september 2014. Det blev en ny vattendelare enligt Säpo.

Då spreds ett tal av IS officielle talesperson Abu Mohammed al-Adnani. Resenärer skulle inte längre skulle ta sig till Syrien. Istället skulle de göra ”goda gärningar” var de än var.

Attacker mot otrogna, amerikaner eller européer förordades. Al-Adnani rekommenderade mindre och spontana attentat mot symboliska mål, till exempel att man skulle använda stenar, knivar eller klart uttryckt ”kör över honom med bilen”.

al-Adnanis tal har följts av andra officiella instruktioner från IS, skriver Ahn-Za Hagström. Den 26 december 2015 höll IS ledare Abu Bakr al-Baghdadi ett tal om muslimers plikt att förbereda sig för och delta i kriget mot IS fiender, det vill säga mot hela världen som inte tillhör IS.

I artiklar i tidskriften Rumiyah hösten 2016 underströk betydelsen att döda västerländska icke-muslimer. Här fanns också vägledningar för ensamagerande personer.

Efter al-Adnanis tal 2014 noterade Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, att en ny sorts attentat såg dagens ljus där IS-sympatisörer utförde dåd utan att ha haft direktkontakt med organisationen före dådet. 21 sådana dåd noterades fram till 2015.

Metoden att kapa en lastbil eller bil och köra in i en folkmassa känner vi igen, bland annat i Europa. Den 14 juli 2016 i Nice med 84 döda. 19 december 2016 i Berlin med tolv döda. Den 22 mars i år körde en bil in bland fotgängare utanför Westminster i London. Gärningsmannen övergick till att attackera med kniv. 6 dödades och 49 skadades. Och så har vi gårdagens händelse i Stockholm med fyra döda.

Orsaken till IS förändrade inriktning tros vara flera. Bakslag för IS i Syrien är en orsak. Dessutom måste IS säkra sin existens. Om självmordsbombare i hög grad spränger sig själva i luften kan bli svårt att säkra det kommande kalifatets framtid.

Storskaliga operationer med många inblandade kräver träning, samordning och kostar pengar. Dessutom är dessa operationer lättare för säkerhets- och underrättelsetjänsterna att avslöja.

Det småskaliga och mera spontana dådet där gärningsmannen inte alls behöver vara särskilt tränad är vanligare än vad man tror.

En forskarrapport av Hannah Stuart för The Henry Jackson Society. om islamistiska attentat i Storbritannien 1998-2015 visar att 81 procent av de dömda terroristerna eller självmordsbombarna varken hade varit på terroristläger utomlands eller hade stridserfarenhet från utlandet före dådet.

Den viktigaste faktorn tycktes vara att väldigt många bodde i socialt utsatta områden men bara 38 procent av dem var arbetslösa och många var högutbildade eller studenter.