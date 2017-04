Förverkligandet av en amerikansk dröm

Recension/film

film

The Founder

Regi: John Lee Hancock

I rollerna: Michael Keaton, Laura Dern med flera

Betyg: 4

Världen firade många stora födelsedagskalas på femtiotalet när man börjat återhämta sig från andra världskriget och jag skall försöka hitta den gemensamma nämnaren mellan två av de största, made in USA. Regissören John Lee Hancocks film The Founder gör avspark 1954 som kan sägas vara McDonalds födelseår. Rock’n’roll föddes året efter i och med att Bill Haleys Blackboard Jungle. Dessa två separata händelser ser ut som samma tanke.

Vi fortsätter tankelabyrinten. På vischan i San Bernadino driver de rejäla men naiva bröderna Mac och Dick (Nick Offerman & John Caroll Lynch är lysande) sitt lilla hamburgerstånd utan större ambitioner än att folk skall vara nöjda och mätta. In i bilden kommer den misslyckade milkshake-försäljaren Ray Croc (Michael Keaton i Oscarklass) som kan USA och människor på sina fem fingrar. Snart är det han som förvandlar MacDonalds till en av de tunga pusselbitarna i den amerikanska drömmen. Drömmens grundare hade dock förblivit bland skuggorna om inte The Founder berättat historien.

Nu till jämförelsen med rock’n’roll som alltså föddes med Bill Haley och Chuck Berry. Ingen av dessa har dock kommit i närheten av Elvis Presley som tack vare sin manager överste Parker fick spela i en egen division. Parker och Ray Croc hade många gemensamma drag – de kunde människor och besvärades inte av något samvete. Croc precis som Parker visste att femtiotalet var en brytningstid där ungdomar började få pengar och snabbmat och rockmusik jobbade i takt med tiden.

The Founder blandar och ger förtjänstfullt av frukterna av segerns sötma och hur mycket man är beredd att offra av sin heder och moral för att få sätta tänderna i de samma. Noteras skall också att de ”bedragna” bröderna kunde gråta hela vägen till banken med den saftiga check Croc ”tvingat” på dem.