Finalen nära för H65

HANDBOLL Efter krossen i den första semifinalen mot tjeckiska Sokol Poruba, 28-16 hemma i Höör, står H65 Höör med en benet i 2017 års final i Challenge Cup.

– Hur vi ska misslyckas att gå till final? Total kollaps i både försvar och anfall i returen, sa Emma Lindqvist, sjumålsskytt och prisad som sitt lags främste spelare i hemmasemin i lördags.

Säsongen 2013/14 vann H65-damerna Challenge Cup. Efter storsegern i lördags mot Poruba har H65 bäddat synnerligen väl för sig inför returen i Ostrava på lördag och därmed också för en ännu en finalplats i ett europeiskt cupspel.

– Nja, vi är inte riktigt där. I kvartsfinalen vann Poruba sin hemmamatch med 13 mål, påpekade Ola Månsson, H65-tränaren.

– Men jag skulle inte vilja byta läge med dem. Egentligen ska inget annat än att vi inte tar uppgiften på fullt allvar kunna fälla oss.

Även Emma Lindqvist la in en brasklapp:

– Vi ropar inte hej. Jobbet måste göras i returen.

Målvaktsfantomen Jannike Wiberg, som kom upp en bit över 50 i räddningsprocent, valde också att hålla profilen någorlunda låg:

– Ärligt talat, jag tyckte det var tufft och intensivt där ute. När jag kollade upp på anslagstavlan, och såg att vi ledde stort, så blev jag lite förvånad. Det kändes jämnare.

Nja, jämnt var det bara i en kvart.

Vid underläge 2-4 efter 9.03 kastade tränare Månsson in timeoutkortet.

– Jag räknade till sju tekniska fel bara den första kvarten, sa Ola Månsson.

Så var det. Bollar tappades, pass feladresserades, skott brändes, frilägen missades…

Men 2-4 blev till 5-4 och lite senare 11-6. I paus var ställningen 13-8. Tio minuter in på den andra akten stod det 19-12. Matchen var vunnen redan här, men målen viktiga och med tolv bollars segermarginal, 28-16, ska det mycket till för att H65 ska misslyckas att hålla undan i returen på lördag nere i Tjeckien.

– Det gick lättare och bättre än vad jag trott, medgav Emma Lindqvist, som inte bara blev matchens bästa målskytt utan var också den som hade flest målpass och dessutom en av de absolut bästa bakåt.

– Min bästa match? Ja, som senior i alla fall.

När H65 tvingades ställa upp utan Cassandra Tollbring var 19-åriga Emma en av dem som tog stort ansvar och axlade stjärnans mantel.

– Emma är en tränares dröm. Hon gör det mesta rätt i försvaret, hon passar och skjuter i rätt lägen och har en enorm vinnarskalle. berömde Ola Månsson.

– Ola var tydlig med att vi andra i laget var tvungna att ta mer ansvar utan ”Cassie” på plan. Det gjorde jag och flera andra i laget. Alla steppade upp och höjde sig ett snäpp, menade Emma.

Emma Lindqvist utsågs och prisades som bästa hemmaspelare. Målvakten Jannike Wiberg kunde lika gärna ha fått det. Bara 18 insläppta mål och runt 20 räddningar, däribland två straffar, alltså en bit över 50 i räddningsprocent.

– Försvararna gjorde det svårt för Porubas spelare och därmed lättare för sig. Det gick bra. Vi jobbade oss verkligen in i matchen och alla kämpade, sa Wiberg, som tidigt fick övertag på gästernas spelare från såväl linjen och kanten som från distans.

Tre dagar före matchen satt hon på bänken och såg kollegan Jessica Ryde storspela i SM-kvartsfinalen mot Skövde.

Nu fick Wiberg chansen från start.

– Man vet aldrig med Ola, sa Wiberg med ett skratt.

Marie Wall (sex mål), Mikaela Mässing (fem mål) och Sofia Hvenfelt (fyra mål) var andra spelare i H65 som briljerade.