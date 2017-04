Sportbar succé för de äldre

ÅKARP Fredagskvällarna var tidigare tysta och ensamma för de äldre på Harakärrsgården.

Det blir det delvis ändring på nu. En gång i månaden anordnas en sportbar för de boende.

På fredagen skedde invigningen med närvaro av flera MFF-profiler.

– Jag gjorde faktiskt 22 mål, i snitt ett per match. Jag spelade också en landskamp mot Malta och satte en straff. Jag snittade alltså med ett mål i landskampen också, säger Dag Szepanski.

De äldre, som själv tagit upp frågan om att arrangera en fredagsbar i boenderådet, var nöjda med vad de fick vara med om. De skrattade till de tidigare MFF-stjärnorna Dan Szepanskis och Rolf Björklunds historier om 1960-talets fotboll.

– Jättetrevligt det här, mycket. Jag är idrottsfantast. Jag tittar på allt, fotboll och hockey. Jag har själv spelat bowling i MFF i många år, säger Clairy Månsson som fyller 92 år i maj.

En annan av de boende, Olle Persson, har en särskilt relation till kvällens gäster. Han spelade i unga år, under 1940-talet, i MFF:s pojk- och juniorlag. Han fortsatte sin fotbollskarriär i Kirseberg och så småningom i Arlöv BI.

Harakärrsgårdens enhetschef Eva Wörlén är en riktig eldsjäl. Just fredagarna tyckte både hon och de boende behövde livas upp.

– Vi ville att det skulle hända något under kvällarna. Tidigare var det helt dött och tyst efter klockan 18.

Nu har de boende något att prata om, säger hon.

Eva Wörléns övertygelse är att de boende mår bättre, blir gladare och friskare, om de får stimulans i form av gemenskap och aktiviteter.

– Vi jobbar med roliga saker hela tiden. Det finns mycket att göra som inte kostar så mycket pengar. Det värsta jag vet är när äldreboenden bara ses som en förvaring av de äldre, säger hon.

Det är en imponerande rad aktiviteter som Eva Wörlén och hennes kollegor dragit igång. Morgnarna förgylls med ”hotellfrukostar” och under lunchen förvandlas matsalen till en restaurang med särskilt klädd serveringspersonal.

Dans hör till vanligheterna. Ett annat uppskattat inslag är körsången.

– Den 24 maj ska vi förvandla hela korridoren till en 50-talskapsel. Det blir myggjagare, korvgrillning, Elvis, popcorn och raggarbilar.

Veckan efter midsommar åker boende och personal på semester till Glimminge plantering i Båstad.

– Bara det att få bada i havet, sitta ihop, grilla och dricka vin. Det hör inte bara ungdomen till, säger Eva Wörlén.