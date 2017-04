Han intar Operan med After Dark

Som tioåring tog Robin Werners mamma med honom på en After Dark-show i Malmö. Sedan dess har han drömt om att också få stå där på scenen med Christer Lindarw. Nu har drömmen gått i uppfyllelse, och till påsk får han uppträda på hemmaplan – i Malmö opera.

Robin Werner

Ålder: 29 år.

Bor: I Malmö med mannen Jonny och hundarna Tintin och Mello.

Yrke: Dagartist och make-upartist.

Aktuell: Just nu turnerar han med After Dark med showen This is it. Där är han en i ensemblen

After Dark uppträder med sex föreställningar på Malmö Opera i påsk.