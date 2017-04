Redhawks håller ledningen

ISHOCKEY

Ett fullsmockat Malmö arena sjuder av liv på fredagskvällen. Hemmalaget Redhawks har gått ut i ett furiöst tempo mot HV 71 i den fjärde SM-semifinalen.

1-0 kom redan efter 16 sekunder. Danskduon Frederik Storm och Nichlas Hardt, som övertygat stort i slutspelet, kom i en snabb spelvändning, där hete Storm la in 1-0-pucken.

Sedan dröjde det bara ytterligare två minuter, innan lagkaptenen Erik Forssell dundrade in 2-0 bakom den maktlöse HV71-målvakten.

Men i slutet av den andra perioden tog sig HV 71 tillbaka in i matchen. Ett power play-mål av Lias Andersson gav en 1-2-reducering.

Bara sekunderna senare tilldömdes HV 71 ett straffslag, men då visade hemmakeepern Oscar Alsenfelt att han är SHL:s bäste burväktare och Lommasonen höll tätt.

Dramatiken fortsätter i Malmö arena.