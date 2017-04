Linåker står redo för MFF

SVALÖV Lagom till läsåret 2018-2019 rullar samarbetet mellan Linåkerskolan i Svalöv och Malmö FF:s fotbollsakademi igång.

Elever på skolan får därmed en gyllene chans att kombinera studierna med mycket fysisk aktivitet.

– Det är något mycket stort för oss. Dels marknadsför vi skolan på ett fantastiskt sätt och samtidigt ökar chanserna avsevärt att de måluppfyllelser som satts uppnås.

Linåkerskolans rektor Helené Rosengren har knappt landat sedan det stått klart att Malmö FF vill ta skolan under sina beskyddade vingar.

Redan för några veckor avslöjade SkD det stundande samarbetet och sedan dess har en hel del hänt.

– Det fanns rykten om att vi skulle köra igång redan i höst, men tiden blir för tajt. Mycket ska planeras och mer rimligt är ett års förberedelser, säger Helené Rosengren.

Ännu är inte kontrakt mellan parterna påskriva, så görs i dagarna och därefter börjar bland annat rekryteringen av fotbollsspelande elever.

– Sedan nyheten kom ut i de sociala medierna har telefonsamtalen från nyfikna och engagerade föräldrar varit enormt många.

Nu gäller det att hitta en grupp som både vill och har möjlighet att kombinera studierna med fotbollsträningen.

– Det är en av processerna som måste genomföras för att akademin ska fungera, inser Rosengren.

De elever som nu får den stora äran att delta har å andra sidan krav på sig. Sköter man skolarbetet prickfritt väntar träning, i annat fall plockas man helt enkelt bort.

– Det är givetvis ett av målen för oss. Att kombinera träningen och samtidigt se resultaten gå uppåt. De båda går hand i hand.

Upprinnelsen till det stundande samarbete mellan Malmö FF Akademi och Linåkerskolan är sedan dess idrottslärare Tonny Nilsson grunnat länge och som till sist tog kontakt med MFF via mejl.

– Jag blev uppringd, förklarade vårt intresse och sedan kom både Staffan Tapper och Jan-Olov Kindvall ut till oss och diskuterade ett samarbetet, förklarar Tonny Nilsson.

Därefter tog det inte lång tid innan båda parterna var överens. Kontraktet skrivs i dagarna tillsammans med Svalövs kommun.

En del pengar kostar givetvis en så här stor satsning. Under första året betalar Linåkerskolan 250 000 kronor till MFF, andra 275 000 och det tredje gäller 300 000 kronor.

Kostnadsökningen bottnar i att under första året får elever i årskurs 7 träning, andra gäller även årskurs 8 och under tredje året niorna och därmed är arbetet fullt utbyggt.

Helené Rosengren ser de nya given som något mycket stort för hela Svalöv.

– Vi blir mer populära. Skolan profilerar sig och det kan i nästa steg innebära att fler elever väljer att studera på Linåkerskolan.

Tonny Nilsson ser fram emot att ge skolans ungdomar en meningsfull skolgång.

– Det här är en vinn-vinn-situation. Vi får ta del av professionella tränare och med lite tur kan MFF snappa upp talanger som sedan kan slussas in till deras egna träningar.

Några pengar behöver inte sökas hos politikerna.

– Nej, vi har tillräckligt med medel i vår egen budget. De nyttjar vi och varenda krona är värd att satsa.

Framledes ska MFF synas väl:

– Vi kommer att göra reklam för vad vi sysslar med. En rejäl skylt med MFF:s logga kommer att pryda skolans fasad.