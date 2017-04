Knarkrazzia på Killebäckskolan

Södra Sandby Fem, sex elever har stängts av från Killebäckskolan med anledning av en misstänkt narkotikahärva.

Eleverna, både tjejer och killar, ska ha såld och brukat hasch på skolan under skoltid.

Det uppger rektor Anders Thorssell.

Han har gått ut med ett informationsbrev om det som har hänt till alla föräldrar.

– Vi har upptäckt att det finns elever som säljer och använder narkotika på skolan under skoltid. Vi är nästan säkra på att det rör sig om hasch, som röks, säger han.

Personalen har under en tid haft misstankar om att narkotikahantering förekommit.

–När vi fick det mer bekräftat kontaktade vi polisen, som gjorde ett tillslag i onsdags. Den identifierade ett antal elever, säger Anders Thorsell.

Det som fått personalen att reagera att det på olika sätt har märkts på eleverna att missbruk försiggick, uppger Adners Thorssell.

Han betonar att polisens utredning inte är klar.

Från och med fredagen är de berörda eleverna inte välkomna till skolan under en begränsad tid.

– Vi har stängt av dem av hänsyn till de andra elevernas trygghet och säkerhet.

Av samma anledning har också ett brev gått ut till alla föräldrar.



– När vi förstod att detta var verklighet, inte bara aningar, försökte vi att agera så snabbt och resolut som möjligt, säger Anders Thorssell.

Redan när misstankarna uppstod gjorde skolan en orosanmälan till socialförvaltningen.

Eleverna är inte straffmyndiga, varför de sociala myndigheterna torde få ansvaret för åtgärder och uppföljning.