Hon befann sig mitt i kaoset

Hon stod på perrongen och väntade på ett tåg som skulle ta henne hem till Hässleholm när dådet ägde rum och till en början var informationen om vad som egentligen inträffat knapphändig.

– Jag fick nyhetsflashar i telefonen, hörde sirener och utryckningsfordon och fick samtal hemifrån, berättar hon.

Till en början upplevde hon inte situationen på stationen som kaotisk. Men efterhand började bilden av vad som hänt att klarna, samtidigt som all tågtrafik i Stockholm ställdes in.

Sakta men säkert tömdes perrong för perrong och till slut kom även hon upp till själva stationsbyggnaden.

– När jag är cirka 20-30 meter från dörrarna (till stationen) springer det in cirka 30-40 personer. De springer i panik och skriker: ”Spring för era liv, de skjuter!”, berättar hon.

Situationen blev kaosartad och panik rådde.

– Till slut var vi 15 personer som hamnade i ett kök på baksidan av stationen. Folk skrek, grät, trillade, en kvinna i rullstol vältes och en skolklass splittrades. Alla fick panik, säger hon.



I omedelbar anslutning till terrordådet florerade ett antal rykten om skottlossning på flera olika håll i Stockholm, som senare visade sig vara falska alarm.

– De sekunderna när man inte visste och folk skrek och grät… Vi visste ju inte vad som hände.

Efterhand kunde polisen tömma stationen och Anna Wallentheim blev eskorterad till riksdagen, där de riksdagsledamöter som befann sig i Stockholm, tjänstemän och besökare stängdes in.

– Alla tv-apparater i hela riksdagen var igång och vi fick information från Säpo varje kvart, säger hon.

Strax innan 19-tiden på fredagen fick de som ville tillåtelse att lämna riksdagen, men själv valde Anna Wallentheim att övernatta.

– Just nu lider jag med alla som var på plats och alla som känner någon som skadats eller mist livet idag.