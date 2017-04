Fortsatt strid om nya bostäder

HÖRBY Om några dagar skickar Acrinova in bygglovet för 27 marklägenheter på Stattena norra. Samtidigt fortsätter protesterna mot byggplanerna. Villaägarna får bland annat stöd av Gert Nygren i SPI, som anser att beslutet om markanvisningen till Acrinova togs på felaktiga grunder.

– Om vi har fel måste vi våga erkänna det, och rätta till det, säger Gert Nygren.

Senast den 17 april ska Acrinova ha lämnat in bygglovsansökan till kommunen för marklägenheterna. Och det kommer bolaget att göra, enligt vd Ulf Wallén.

– Vi håller på och jobbar med det. Vi är inne i bygglovsprocessen, säger Ulf Wallén.

Från början pratades det om ett 30-tal lägenheter. Men under resans gång har projektet bantats något.

– Just nu pratar vi om 27 lägenheter.

Villaägarna på Stattena norra känner sig överkörda av kommunen, och menar att området är planerat för villabebyggelse – inte för marklägenheter.

De tycker inte att bebyggelsen passar in i området och är även oroliga för att värdet på villorna ska minska och att biltrafiken i området ska öka kraftigt.

Men Ulf Wallén ser inga bekymmer med att bygga marklägenheter intill villabebyggelsen.

– Det här området ska vara en tillgång för hela Hörby, även för dem som bor nära. Vi vill gärna träffa villaägarna och hoppas verkligen på en bra dialog med dem. De ska inte vara oroliga, säger han.

Det beskedet nöjer sig inte de boende med, enligt Patrik Hansson, en av tre fastighetsägare som har byggt nytt på Stattena norra.

– Nu avvaktar vi bygglovet, och så fort beslut är fattat om det kommer vi att överklaga. Sen är vi beredda att överklaga det här så långt det bara går. Vi vill att det ska vara ett villaområde, säger Patrik Hansson.

– Vi som bor här är beredda att köpa två av tomterna, och sen vet vi att det finns intressenter till åtminstone två tomter till.

För villaägarna och deras familjer har det varit tvära kast de senaste månaden och ovissheten vad som ska hända med området är pressande, berättar Andreas Ceder, som också bor på Stattena norra.

– Det känns jäkligt tungt. Man kan knappt sova på nätterna. Gör om gör rätt – det är den hälsning jag skulle vilja skicka med till politikerna, säger Andreas Ceder.

Gert Nygren i SPI är en av de politiker som stöttar de boende. Han tror inte att bygget blir av.

– Detta kan aldrig gå igenom överhuvudtaget. Det är jag 100 procent säker på. Det här är rena panikåtgärderna från kommunen bara för att det är så stort behov av fler bostäder.

– Man tänker inte på konsekvenserna av sitt handlande, säger Gert Nygren.

Han anser att beslutet om markanvisningen till Acrinova togs på felaktiga grunder. När frågan först dök upp sades det att det inte fanns några spekulanter på de sex lediga tomterna, men i efterhand har det visat sig att det fanns minst en intressent.

– Vi måste våga erkänna att vi har gjort fel, och rätta till det. Jag skäms över den situation som kommunen har försatt villaägarna i, säger Gert Nygren.

Även Stefan Borg, gruppledare för Sverigedemokraterna, tycker att hanteringen av ärendet från kommunens sida är under all kritik. Han menar att politikerna fick fel information, och att beslutet om markanvisningen aldrig borde ha klubbats.

– Det var ett misstag. Villaägarna står inte ensamma i det här. Vi tänker göra allt vi kan för att stoppa byggplanerna. Om kommunledningen har någon skam i kroppen ser de till att dra tillbaka ärendet, säger Stefan Borg.