Tollbring blir proffs i Norge

HANDBOLL Skyttedrottningen Cassandra Tollbring är förlorad för H65 Höör.

Efter att SM-slutspelet är över drar hon till Norge för proffsäventyr i toppklubben Larvik.

- Det har hela tiden varit min dröm att bli proffs utomlands, säger 24-åringen

Tollbring tillhör de mest framträdande spelarna i SHE och att Larvik nu fått spelmotorns signatur på kontraktet kommer knappast som någon skräll.

Snarare tvärtom.

– Landslaget i alla ära, just proffsdrömmen har varit viktig för mig, konstaterar Cassandra Tollbring i ett pressmeddelande.

Rimbo-produkten känner sig absolut redo att ta nästa kliv i karriären.

Två säsongers elitseriespel i Team Eslöv och tre i H65 Höör får räcka.

– Jag visste att jag hade Höör i ryggen under den här tiden då andra klubbar hört av sig och jag har haft en bra dialog med Ola Månsson (tränaren) hela tiden. Han ville att jag skulle gå till ett bra lag.

Klubbvalet var ganska enkelt för 24-åringen.

– Larvik spelar i Champions League och är på väg att bygga nytt samtidigt som de behåller ett par gamla rävar. Jag tror att det lagbygget kommer att passa mig. Det känns som att det är ett bra nästa kliv, förklarar Tollbring som vill understryka betydelsen av tiden i H65.

– Så klart betyder den mycket.

Jag har varit med och etablerat klubben som ett topplag och hoppas att bästa minnet blir från den här säsongen. Någonting stort är på gång.

H65 Höör meddelar samtidigt att vänsternian Mikaela Mässing förlängt kontraktet med ett plus ett år.

– Jag trivs jättebra i Höör och och varit i Skåne i snart tre år. Visst har jag proffsdrömmar som alla andra och det fanns anbud från utlandet, men inget jättehett, uttalar sig Mässing i samma pressutskick.

Tränaren Ola Månsson känner naturligtvis en stor glädje över att Mikaela Mässing bestämt sig för en fortsättning i H65.

– Mikaela har otroligt hög potential. Hon är inte landslagsspelare ännu, men kan bli. Vi har velat ha kvar henne i klubben sedan i november och skönt att det är klart nu.