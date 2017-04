Tillbakavisar kritik från Svedalarevyn

SVEDALA Svedala kommun har förståelse för att Hasse Hardenstedt är irriterad över hyresförhållandena i Folkets hus men tycker att man gjort vad man kan för att försöka hitta lösningar som passar honom.

– Folkets hus är slitet och behöver renoveras. Fastigheten finns med i lokalförsörjningsplanen som snart kommer upp till diskussion, konstaterar biträdande utbildningschef Annika Kraft.

I Skånska Dagbladet tidigare i veckan berättade Hasse Hardenstedt att Svedalarevyn kommer att lämna Folkets hus efter 25 år. Besvikelsen är stor över bristande underhåll i lokalen och över hur Svedala kommun behandlar sina hyresgäster.

Förutom att spela revy i stora salen hyrde revyn tidigare lokaler för förvaring av rekvisita, scenkläder och teknisk utrustning i Folkets hus.

Hasse Hardenstedt berättade att man fått lämna lokalerna i Folkets hus med kort varsel. Istället hyr man en lokal i småskolan där det tog sju månader innan belysningen fungerade.

I småskolan har han fått ett kontrakt som går ut den siste april, berättade han vidare och han undrade var föreningen ska ta vägen efter det datumet.

Enligt Svedala kommun har dock kontraktet redan gått ut.

– Svedalarevyn fick ett så kallat rivningskontrakt och det gick ut vid månadsskiftet.

Vi har ingen nytta av att sätta Hasse Hardenstedt på gatan, berättar Annika Kraft.

– Vi kan givetvis diskutera en förlängning men om vi ska kunna planera något måste vi ha en ömsesidig kontakt. Uppgiften att man fick flytta in med kort varsel stämmer inte. Flytten bestämdes i god tid.

Hon nämner också att Svedalarevyn fick in 80 000 kronor i biljettintäkter till revyn 2016.

Annika Kraft berättar vidare att kultur och fritid förfogar över totalt 80 olika lokaler. Folkets hus är en av dem. Småskolan ägs däremot av det kommunala bolaget Svedab.

– Eftersom det pågår en diskussion om vad som ska hända med småskolan får inte nya hyresgäster långa kontrakt. Enligt de efterforskningar som jag gjort har en del av lamporna fungerat i lokalen hela tiden.

En av anledningarna till att det tog lång tid att byta dem var att det var svårt att komma åt i lokalen eftersom den var fylld med saker.

Gällande Folkets hus berättar Annika Kraft att det köpts in nya möbler under 2013. Luftkvaliteten har kontrollerats och nödutgångar fått bättre skyltning.

– Övrig renovering har avstannat i avvaktan på vilka beslut som kommer att tas om fastighetens framtid, fortsätter Annika Kraft.

– Att Svedalarevyn fått hyra in extra utrustning är inte så konstigt eftersom vi inte tillhandahåller det.

Hon konstaterar också att anledningen till att föreningen fått en höjd hyra hänger samman med den översyn av hyrorna som gjordes för ett par år sedan.

