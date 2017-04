Sverige utan mål mot Kanada

Förbundskapten Pia Sundhage har fortfarande inte lyckats lösa anfallsproblemen för landslaget. I går i en vänskapslandskamp mot världsfemman Kanada på ett blåsigt Vångavallen i Trelleborg blev det 0-1 (0-1).

Sverige hade redan från start svårt att hålla i bollen och misslyckades i passningsspelet. Inledningen var tam innan Kanada började ta över mer och mer och i den 21:a minuten slog kanadensiskan Sophie Schmidt till med ett hårt skott mot mål. Hedvig Lindahl i det svenska målet var dock vaken och svarade för en utmärkt räddning.

Ledningsmålet hängde i luften och i den 33:e minuten skulle det komma för kanadensiskorna. Efter ett mycket fint anfall med snabbt kortpassningsspel tog sig Janine Beckie förbi de tröga svenska mittbackarna och rullade rättvist in 1-0.

Sverige lyckades bara skapa en halv målchans i första halvlek och det var på övertid då Caroline Seger var nära att ta sig igenom det kanadensiska mittförsvaret, men chansen rann ut i sanden.

– Vi spelar inte alls bra. De läser enkelt av vårt spel och vi tappar boll hela tiden.

Det måste bli skärpning, sade Seger till C more i halvtid.

Mittbacken Nilla Fischer kom fel vid en brytning och fick en smäll i ryggslutet.

Hon fortsatte spela, men en bit in i andra halvlek gjorde smärtorna sig påminda och hon valde att gå av och ersättas med Magdalena Eriksson. Det ska dock inte vara någon större fara med Fischer enligt de första rapporterna.

Sverige gjorde en bättre andra halvlek, samtidigt som Kanada drog sig tillbaka. Anfallsspelet blev bättre när först Stina Blackstenius ersatte Lina Hurtig och när småskadade Lotta Schelin i mitten av andra halvlek ersatte Olivia Schough, men de heta målchanserna lyste fortfarande med sin frånvaro.

Först på övertid var det nära kvittering. Caroline Seger, som var bäst i Sverige och styrde spelet från mittfältet, slog en hörna som Linda Sembrant nickade strax utanför. Schelin hann också med ett skott strax utanför.

– Jag är nöjd med andra halvlek. Vi rättade till bristerna med våra byten, sade förbundskaptenen Pia Sundhage till C More efter matchen.

Men problemen med anfallsspelet, som varit uppenbara sedan i höstas, måste lösas i fall EM i sommar inte ska bli ett misslyckande för Sverige.