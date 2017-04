Kryssningsfartyg lägger till i Trelleborg

TRELLEBORG Kryssningsfartyget MS Artania lägger till i Trelleborgs hamn den 19 juli. Det blir stadens första besök någonsin av ett fartyg i den här storleken. Några garantier för att de 1200 passagerarna ska välja att flanera runt i Trelleborgs centrum finns inte – men stora förhoppningar.

– Vi lägger oss inte i vad passagerarna väljer att göra under dagen utan det sköts av en touragent. Jag kan tänka mig att en del vill åka till Ystad och uppleva något med temat Wallander. Det brukar vara populärt bland tysktalande turister som det här till största delen rör sig om, berättar Torgny Nilsson som är ansvarig för affärsutveckling och marknadsföring på Trelleborgs hamn.

– En del brukar alltid att välja att stanna kvar där fartyget förtöjt. Vi kommer att ordna med bussar in till centrum eftersom det inte är lämpligt att passagerarna promenerar omkring i hamnområdet.

Det kommunala destinationsbolaget visit Trelleborg gläds givetvis också åt beskedet och det kommer att arbetas fram erbjudanden och program som ska locka turisterna in till Trelleborg med omnejd.

Fartyget som är 231 meter långt ska förtöja vid kaj nummer 10 som är den senaste kajen som byggts i samband med utbyggnaden av Trelleborgs hamn. Innan utbyggnaden kunde inte hamnen ta emot så här stora fartyg.

Trelleborgs hamn har i flera år försökt att få ett kryssningsfartyg att lägga till här och nu har det lyckats.

– Detta blev klart i måndags kväll och det känns givetvis jätteroligt. Det finns inte så många hamnar i närheten som kan ta emot ett kryssningsfartyg. I Helsingborg kan man bara ligga på redden och får transportera in passagerarna med båt.

– Nu ska vi visa att vi är en kryssningshamn att räkna med. Vi ser det som en stor fördel att kryssningsfartyg kan lägga till direkt vid kaj i Trelleborg.

Malmö har tagit emot en del kryssningsfartyg. Annars är Köpenhamn en populär hamn bland fartygen. MS Artania beräknas befinna sig i Trelleborg klockan 8-20 onsdagen den 19 juli. Fartyget kommer närmast från Bornholm och beger sig efter Trelleborgsbesöket iväg till Kiel.

Artania sjösattes 1984 och hette då Royal princess. Prinsessan Diana var den som gav henne det namnet. Sedan 2011 ingår fartyget i Phoenix Reisens flotta.