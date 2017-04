Ingen bra start för Skånetrafiken

Försäljningsmålen för januari och februari uppnås inte. intäkterna hamnar på totalt 446 miljoner jämfört med 456 miljoner.

Trafiken har sett det största tappet på periodkort över bron sedan id-kontrollerna infördes efter nyår i fjor med 18 procent.

Däremot ser försäljningen inom Skåne lite bättre.

Om inte id-kontrollerna försvinner så räknar Skånetrafiken inte med att försäljningsmålen nås 2017.

Punktligheten för Öresundstågen sjönk i februari till 89 procent. Orsaken är några kraftiga nedgångar under två dagar.

Bombhotet den 9 februari mot både Göteborg C och Stockholm C, haveri med godståg på Blekingebanan och växelfel på Malmö C orsakade kraftiga förseningar.

Den 24 februari blev en person påkörd i Lund samt att obehöriga befann sig på spår i Öresundstunneln.

Stadsbusstrafiken i Helsingborg och Kristianstad minskade medan en marginell ökning har skett i Lund och Malmö.

Skånetrafikens mål är att resandet ska öka med fem procent. Det stod nästan still årets två första månader med endast 0,8 procent.



Resultatet slutade på 36 miljoner, vilket är 13 miljoner kronor sämre än budget.