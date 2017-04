Fyra miljoner till markköp

Skurup Kommunen har avsatt fyra miljoner kronor för att kunna köpa in mark för byggnation av bostäder.

Beslutet togs vid senaste kommunfullmäktigemöttet.

Pengarna ska tas från posten ”industrimark och exploatering” där inte hela beräknade summan gått åt.

– Vi gör det här som en del i arbetet att göra Skurups kommun till en attraktivare kommun, för att se till att infrastrukturen fungerar i hela kommunen, från norr till söder, från väst till öst, sade kommunstyrelseordförande Magnus Alm (S).

Fyra miljoner flyttas till posten markförvärv.

Niklas Sjöberg (-) lyfte frågan om behovet av politisk kontroll i samband med markköp. Sven Rosengren (-) ifrågasatte att 15 hektar mark för bostadsbyggande köpts nyligen, utan insyn av fullmäktigeledamöter.

Sjöberg (-) yrkade på att kommunstyrelsen framöver kan göra köp upp till fem miljoner kronor. Är det dyrare markköp än så ska ärendet tas i fullmäktige, tyckte han.

Det här tilläggsyrkandet fick Sjöberg gehör för av resten av församlingen och det röstades igenom i samband med beslutet.



Både Sjöberg och Rosengren har varit kritiska till det senaste markköpet i kommunen och antytt att det skulle ha varit ovanligt dyrt.

– Så här kan man inte behandla skattemedel, tyckte Rosengren.

Kommunen har köpt 15 hektar mark för 15 miljoner kronor i Västra Sartislöv. Det köptes av en lantbrukare och marken ska användas till byggnation av cirka 300 bostäder och en ny förskola.

Förskolan är under detaljplanering och en första etapp av tomter ska säljas under sommaren. Priset var 100 kronor per kvadratmeter, vilket stämmer med marknadsvärdet, enligt planarkitekt Jennie Luthander:

– Vi kommer få mellan 350 till 400 kronor kvadratmetern när vi säljer, bedömer hon.

Vid kommunens senaste försäljningar av mark för bostäder fick kommunen liknande summor, 350 kronor per kvadratmeter vid försäljning till Er-Ho bygg och 250 till Hovdala.