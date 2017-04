Vårens bästa konst och viktig empati

Annika Eriksson. Stillbild ur videon I am the dog that was always there, 2013. Foto: Annika Eriksson/Moderna Museet Malmö

Recension/konst

KONST

Annika Eriksson – The Social

Moderna museet, Malmö

Till och med 4 juni

Albert Wiking & Oscar Edlund – We have a dream

Lunds konsthall

Till och med den 7 maj

På Moderna Museet Malmö inleder Berlinbaserade videokonstnären Annika Eriksson sin utställning The Social med konstaterandet att ”Begreppet social avser en egenskap hos levande organismer som tillämpas av artbestånd av människor och andra djur. Begreppet hänvisar till samspelet organismer emellan och till deras kollektiva samexistens, oavsett om den är medveten eller inte, och oavsett om interaktionen är frivillig eller ofrivillig”.

Ordet ”social” har ända sedan Annika Eriksson i mitten av 1990-talet trädde fram på den tyska och svenska konsten spelat en nyckelroll i hennes konstnärskap. Primärt handlade det om enskilda människor och deras agerande i olika mer eller mindre bisarra och svårdefinierbara sammanhang.

Under åren som sedan gått har hennes videoverk blivit mer och mer komplexa och inbegriper i dag inte bara grupper av människor och djur utan även de strukturer som olika sociala interaktioner genererar.

I mitten av den stora Turbinhallen står en kopia av Axel Nordells lekskulptur (som i original återfinns i Pildammsparken).

Från den radierar elva olika stillbilder, diabildspel och videoinstallationer som alla tycks väva märkligt fritt i både tid och rum. Annika Eriksson har botaniserat bland amatörfilmsarkiv i England. Hon har låtit ett gäng ungdomar trevande och valhänt försöka finna tillbaka till den gemenskap som fanns i Grängesberg innan gruvan stängdes 1989.

En känsla av osäkerhet inställer sig. Ingenting tycks beständigt, inte ens det idylliska Friluftsmuseet i finska Seurasaari dit två cosplayers sökt sig som budbärare från såväl det förflutna som från framtiden. Hur osäker tillvaron faktiskt är för de allra flesta ”organismer” illustreras i de två av utställningens verk som berörde mig mest: The Community från 2010 och I am the dog that was always here från 2013.

Den förra handlar om ett större gäng katter som från att var och en ha varit innekatt i Istanbul lämnats åt sitt öde i en park och där söker varandras sällskap, vänskap, trygghet – allt som en illustration till att en social grupptillhörighet närmast får räknas in till samma primära behov som sova, äta, dricka, andas.

Den senare handlar om en grupp hundar, också de från Istanbul. En av hundarna för gruppens talan och berättar om hur myndigheterna med hjälp av mat lockar dem längre och längre bort från stadens centrum mot en mycket oviss framtid. Det krävs inte mycket fantasi för att sätta människor och dagens flyktingströmmar i katternas och hundarnas ställe.

Herrelösa katter, hundar människor på flykt. Vi lever alla i en tid då empati är en bristvara.

Empati är en bristvara men också en drivkraft. På Lunds konsthall pågår utställningen We have a Dream. I fokus står ett drygt 100-tal människor som flytt för sina liv eller som frivilligt lämnat sin trygghetszon för att med empati som drivkraft försöka göra världen till en bättre plats att leva på.

En fredlig och jämställd värld utan våldtäkter och förtryck. Där vänlighet är en självklarhet och mobbing tabu.

Initiativtagare är fotografen med mera Albert Wiking som under åren 2002-2016 övertalat fredsaktivister, nobelpristagare, konstnärer, författare, sångare från snart sagt hela världen att delta i projektet. På väggarna i Lunds konsthall möter stillsamma och skickligt tagna porträtt i svartvitt av människorättsförkämpar från Dalai Lama till Ai Wei Wei, Pussy Riot och den svårt mobbade Ida Engblom som orkat resa sig ur förnedringen för att föra de mobbades talan.

Till varje foto hör en historia, berättat för utställningens intervjuare, Oscar Edlund. Det är, med små variationer, samma historia som vi dagligen drabbas av i massmediaflödet. Vi förfasar oss. Skänker en slant till någon annan välgörenhetsorganisation och fortsätter som om ingenting hänt. Och sedan finns det dom som inte bara reagerar, utan agerar.

Det är om dem utställningen handlar. Om dokumenterade drömmar är konst, är det här vårens Utställning!