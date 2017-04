Upprörda känslor vid möte om Idalagården

VEBERÖD

En större samling demonstranter ville på onsdagskvällen ta sig in på det politikermöte som hölls i bibliotekets samlingslokal mitt i Veberöd.

De som samlats ville lyfta frågan om Idalagårdens bevarande som samlings – och föreningslokal.

Stämningen utanför biblioteket var inte helt lugn. Det buades och högljudda röster hördes.

– Det är skandal! Kommunen sabbar det som har byggs upp, säger Magnus Falck, en av demonstranterna.

– På Idalagården finns 4H-gården. Det är bra för skolan och för barnen i samhället. Kommunen har pumpat in pengar i lokalen, nu ska det läggas ner alltihop, fortsätter han.

Det som många vänder sig emot är kommunens förslag att bygga om Idalagården till flyktingbostäder.

Just att det rör sig om att skapa tak över huvudet för nyanlända riktade sig några in på.

Men det fick Christer Atterling, ordförande för tennisklubben, att bli arg.

– Är det flyktingar eller Idalagården vi diskuterar? Håll er till saken. Vi måste hålla i sär frågorna. Jag tror också att ni har helt fel när ni säger att flyktingarna kommer hit och förstör, säger han.



Christer Atterling menar att bybor och politiker ska se helheten. Om Idalagården läggs ner, vilka andra möjligheter kan kommunen erbjuda för människor att samlas.

– Problemet är att en del Lundapolitiker verkar ha svårt att se att det finns något utanför Lund. Så har det varit i alla år. När vi hade en stadsdelsnämnd var det något bättre.

Nils Åke Stålring, som fick företräda Byarådet i avsaknad av en ordförande, svarade på frågor på trappan till biblioteket.

Han betonade att Byarådet inte har tagit ställning om Idalagården.

Han lyfte också fram att mötet inne i lokalen skulle handla om en rad Veberödsfrågor, inte bara Idalagården.

– Vi har kallat till mötet tillsammans med Företagarföreningen, Föreningsalliansen och pensionärsorganisationerna. Men vi vill inte ha ett öppet möte. Det skulle bli alltför svårhanterligt, säger Nils Åke Stålring.

Det Veberöd behöver är en större samlingslokal för upp till 300 personer. Idalagården är i så måtto för liten. Den rymmer cirka 100, påpekade Nils Åke Stålring.

Socialdemokraten Kenth Andersson gick också ut på trappan. Han försvarade kommunledningens planer.

– Idalagården går med förlust. Föreningarna flyttar därifrån och det stämmer inte att flykten beror på höga hyror. De är inte högre än på andra platser i Lunds kommun. Vi måste vara ärliga, gården används inte.