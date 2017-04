Mobbad som barn, men nu tar han gärna plats

Ex on the beach börjar med att åtta personer sammanförs. Rasmus Ullman längst till höger. Foto: Tv5

DUBBELT. – Det är nog det roligaste jag har gjort. Och det mest jobbiga jag varit med om.

Rasmus Ullman syns just nu i dokusåpan Ex on the beach. Killen som kände sig mobbad i skolan tycker nu om att ta plats.

Namn: Rasmus Ullman

Ålder: 22 år

Yrke: Bartender. Arbetar på baren Pinchos i Malmö.

Bor: Villa i Eslöv.

Familj: Mor och hennes man, en tvillingbror, en lillasyster, hunden Rambo. Far bor i Växjö.

Aktuell: En av deltagarna i årets upplaga av dokusåpan Ex on the beach i Tv5 och Tv11. Har just gett ut låten ”Vi drar till havet” med Calle Åberg. De håller på att arbeta upp en youtubekanal tillsammans.

Mauritius känns långt borta när tidningen besöker på villagatan i Eslöv.

– Det är klart att man längtar dit en sådan här dag, säger han när vi tittar på ett stadigt småregn utanför fönstret.

Fast Rasmus Ullman är ändå ganska exalterad den här dagen. Det är släppdatum för ”Vi drar till havet”, den skiva han gjort tillsammans med Calle Åberg, som han träffade under inspelningen av Ex on the beach.

– Vi har sprungit på varandra många gånger tidigare i livet, känner samma människor.

På Mauritius lärde de känna varandra bättre.

– Vi klickade direkt,

Om låten berättar han att de gick till stranden och började smånynna. Ur det växte låten fram och nu är den alltså utgiven.

Den är dock inte tänkt att spegla festandet på Ex on the beach:

– Jag har en lillasyster som är tolv år – den ska funka för henne också. Det ska bara vara en skön sommarlåt.

Nu har det hunnit gå några månader sedan han kom hem från den soliga ön i Indiska oceanen. Där tillbringade han nästan sex veckor i slutet av förra året, som en av deltagarna i Ex on the beach. Ytterst få i bekantskapskretsen visste om att han var där.

Programmet går ut på att ett antal unga människor lever tätt tillsammans i några veckor. Man behöver inte så mycket kläder för att hålla värmen. Sympatier och antipatier uppstår och den rikliga tillgången på alkohol hjälper till att ta bort en del hämningar – och en del omdöme.

Själva kryddan i anrättningen är att det då och då plötsligt introduceras någon ny person, som någon av deltagarna haft ihop det med tidigare.

Rasmus Ullman berättar att folk ofta undrar hur deltagarna kan bli så förvånade när en gammal flamma dyker upp – de måste ju ändå veta vad programmet går ut på.

Visst, säger han, men de som är med har fått lämna en lista över personer de haft relationer med. Flera hade en lång lista – och vem som kommer vet man inte:

– Alla har ju åtminstone ett jobbigt ex. Man hoppas ju att det absolut inte är hon.

Sedan händer det att någon deltagare får en märklig överraskning: det kan dyka upp någon som påstår sig vara ett ex, men som man inte har en aning om vem det är:

– Det finns de som skriver upp ens namn bara för att få vara med i programmet.

Han berättar att andra hade uppgivit att de haft ihop det med honom och att produktionsbolaget hörde av sig och frågade om han ville vara med. Då ska man veta att han sökte till programmet för två år sedan, utan att komma med, så de visste redan vem han var.

Han tvekade bara lite:

– Men så tänkte jag att det kan vara sista chansen.

Och sedan började alltså hans både roligaste och jobbigaste veckor. Kameror följer en hela tiden och därför glömmer man bort att de finns. Personer man har svårt för kan man inte undvika.

– Alla är ju bra människor, men det är en extrem situation och man klickar inte med alla.

Programmakarna kan ju välja vilka sidor av en de vill visa eller förstärka. Rasmus Ullman tycker dock inte att de gjort honom till någon annan än han är:

– De har inte hittat på en roll åt mig, men de har förstärkt personligheten. Jag står för det jag sade och gjorde, men att se sig själv hålla på och bråka …

– Jag tar ganska mycket plats i programmet, säger Rasmus Ullman.

Han berättar att det är en ny sida han visar. Det vågade han inte när han gick i skolan i Eslöv, dit han flyttat från Båstad som 13-åring.

– Jag har varit jättemobbad i den här staden. Jag blev slagen, det kunde till exempel vara för att jag klädde mig på ett visst vis.

Under gymnasietiden i Lund blev det lite bättre, säger han. När den var över stack han till partyorten Magaluf på Mallorca.

– Jag åkte dit för att bli bartender. Det har jag alltid velat bli, har alltid kollat på filmen ”Cocktail”.

Där hittade han ett annat sammanhang, där han kunde forma en annan roll.

– Att ställa mig i en bar räddade mitt liv. Du träffar mycket folk, folk behöver dig, många flirtar med dig.

– En kille som heter Peter Rönnlund blev en typ av mentor för mig. Han fixade jobb åt mig där, och sedan i Sälen.

Fast i Sälen kunde det gått riktigt illa. Han körde bil och kanade över på fel sida i vintervädret; frontalkrocken med en långtradare gav honom ett sprucket bäcken.

– Jag hade sett fram emot att åka skidor och snowboard …

Sedan har det blivit fler säsongsjobb i varmare trakter. Det innefattar också ett ganska hårt partajande, säger Rasmus Ullman och upplyser att flera av de andra deltagarna i Ex on the beach har samma bakgrund. Han kände flera av dem innan programmet började, eller visste vem de var.

Han hade just hyrt en lägenhet i Stockholm när han fick jobb på en bar i Malmö.

– Jag trivs jättebra med det. Inte lika hetsigt som på en nattklubb.

Så nu bor han åter i Eslöv, där han kände sig så mobbad. Sedan tv-såpan drog igång säger han att han får ett annat bemötande. Han berättar att han mött en del som bett om förlåtelse för vad de sagt och gjort och hoppas att det kan vara glömt.

Att han får en hel del näthat nu när han är i tv tar han med jämnmod.

– De gör det ju offentligt, så att de får någon form av bekräftelse – det är osäkra människor som gör så. Jag tar inte ens illa upp.

– Jag har lärt mig hur jag ska tackla det; deltar man i ett sådant här program får man ta att folk har åsikter.

– Om någon som står mig mera nära kommer med kritik värdesätter jag det. De som inte vill mig gott lyssnar jag inte på.

Vad säger då mamma om hans medverkan i Ex on the beach?

– Hon var nog mest rädd för hur jag skulle ta näthatet, eftersom jag hade det så jobbigt i skolan. Men hon har sagt ”Gör vad du vill – bara du inte är med i Paradise Hotel”.

Skulle han göra om det?

– Ja. Jag tycker att alla som får chansen ska ta den. Men att de kanske ska tänka lite mer än jag gjorde när det väl händer.