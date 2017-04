Grannes näsa avslöjade knarkgömma

MALMÖ När 30-åringen kom in i lägenheten var den full med poliser – och hans resväskor med narkotika var öppnade.

En grannes känsliga näsa hade lett polisen till lägenheten.

Det var på kvällen den 27 november som en polispatrull befann sig på Eriksfältsgatan och fick kontakt med en boende. Denne uppgav att det ofta luktade sött från en lägenhet i ett av trapphusen.

Poliserna gick upp till den aktuella lägenheten, luktade vid dörren och konstaterade att det fanns en viss doft. De ringde på dörren, men ingen öppnade.

Patrullen lyckades dock komma in hos grannen och tittade in på aktuell balkong. Balkongdörren var öppen och poliserna kunde nu känna tydlig cannabisdoft från lägenheten.

Några i patrullen klättrade över till balkongen och släppte därpå in kollegorna i lägenheten.

– Det stank cannabis i lägenheten, skriver poliserna i anmälan.

Under sängen i rummet påträffade poliserna två resväskor, som sammanlagt innehöll runt 5 295 gram cannabis och 1 408 gram cannabisharts. Därutöver låg det 50,40 gram kokain, 14,7 gram amfetamin och över 300 narkotikaklassade tabletter i väskorna.

Plötsligt öppnades ytterdörren och en man klev in i lägenheten.

– Gruppen beordrade ner mannen på marken, men han var inledningsvis inte samarbetsvillig varpå vi sprejade honom med pepparsprej. Därefter övermannades mannen och kunde beläggas med handfängsel, skriver poliserna.

Den 30-årige mannen greps, anhölls och häktades.

På onsdagen åtalades mannen för grovt narkotikabrott och två fall av ringa narkotikabrott. Åtalet omfattar även grovt vapenbrott eftersom en halvautomatisk pistol med magasin och tio patroner påträffades på en annan adress med koppling till 30-åringen.

Mannen förnekar brott.

Åklagaren har också väckt talan om att förverka 17 500 kronor som tagits i beslag vid husrannsakan. Och yrkar att 30-åringen ska utvisas ur landet på livstid.