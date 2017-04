Flygande öppning för H65 Höör

HANDBOLL H65 Höör fick en drömöppning på SM-kvartsfinalserien mot Skövde HF som besegrades med imponerande 22-15 (12–8) på hemmaplan.

– Givetvis kan jag inte vara annat än nöjd. Samtliga gjorde det bra defensivt och då blir det så här, myste tränare Ola Månsson.

– Bara att applådera tjejernas insats.

Skyttedrottningen Cassandra Tollbring lårskadad och inte ens tillgänglig för enstaka inhopp.

Då blev det målsnålt åt båda hållen, men inget som påverkade den väntade utgången inför 525 åskådare i Sporthallen.

H65 ryckte under slutkvarten av första halvlek, samt inledningen på andra, och var flera klasser bättre än gästerna.

– Vi fick matchen precis dit vi ville. Jag stod beredd med timeoutkortet vid ställningen 6–7, men i stället kontrade vi in två raka mål och kunde lägga ner de planerna, analyserade Månsson.

– Det gällde att få stopp på deras kontringar och jag tycker att vi hade bra koll på allihop.

Tilda Olsson, som krutade in elva bollar i förra mötet, kom bara upp i två på onsdagen. Fatos Kücükyildiz gjorde sju mål, men av dessa var tre på straff.

Sara Johansson och Sofia Berndtsson lyckades inte heller i någon större utsträckning.

Hos H65 fanns det däremot gott om plusvarianter. Allra bäst var Anna Johansson, Emma Lindqvist och Tilda Winberg.

Redan på lördag väntar nästa match – första Challenge Cup-semifinalen hemma mot Sokol Poruba.