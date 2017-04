Stehags bykrog får tillstånd – trots allt

stehag Förra året sade kommunen nej till serveringstillstånd för Stehags bykrogs nya ägare.

Men nu har man ändrat sig.

Det var i juni 2016 som Skatteverket gjorde ett oanmält besök på restaurangen efter att den nya ägaren ansökt om serveringstillstånd.

Tjänstemännen upptäckte att restaurangen förvarade alkohol i lokalerna, trots att det alltså saknades tillstånd. Dessutom upptäcktes att betalningar inte slogs in i kassaapparaten.

Därmed valde Eslövs kommun att avslå ansökan. Man vägde även in att det förekommit kontant betalning i ägarbytet.

Men den nya ägaren överklagade och häromveckan hade vård- och omsorgsnämmnden ärendet uppe på nytt. Och denna gång blev det ja.

– Vi har fått in en redogörelse från ägaren och med det underlaget anser vi att vi nu kan ge tillstånd, säger nämndens ordförande Tony Hansson (S).

Ägaren har sagt att anledningen till att det fanns alkohol i lokalerna var att ägarbytet inte var fullt ut genomfört.

– Jag hade sagt till de andra killarna som arbetade på restaurangen att absolut inte sälja alkohol från första juni och det gjorde de inte, sade ägaren till Skånskan förra året.



När det gäller kassaapparaten hade den av misstag lämnats i ”träningsläge”, enligt ägaren.

Kommer ni att backa även när det gäller det nekade tillståndet för Ninnas i Eslöv?

– Där har det inte tillkommit något nytt så vi gör ingen annan bedömning. Det ligger hos förvaltningsrätten. Dessutom handlade det om mycket mindre kontantbelopp i Stehag, säger Tony Hansson.