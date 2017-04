Lyckligt H43-slut efter kalabalik i Dalby

HANDBOLL Nu är det klart vilka som blir de 48 lagen i ungdoms-SM-finalspelet i handboll i Malmö den 12-14 maj.

Skåne lyckades till slut få med 15 lag i ”sitt eget” finalspel.

Lugi har lag med i fyra av de sex klasserna. H43 Lund har också kvalificerat sig med fyra lag, två av dem i samma klass, B-pojkarnas.

Ystads IF och Kristianstad kommer att vara representerade av vars två lag.

Till finalspelet har dessutom Eslövs IK, Kävlinge HK och Lödde Vikings fått med var sitt lag.

Lottningen till finalspelet kommer att ske i mitten av april.

Den gångna helgen avgjordes årets sista steg 4-runda. På åtta olika platser i landet stred B-pojkarna om de åtta sista finalbiljetterna till den stora handbollsfesten i Malmö.

Det blev ett steg 4 med skånsk succé i allmänhet och för H43 Lund i synnerhet.

Lödde Vikings visade hög klass och vann grupp 4 i Kristinehamn efter tre överlägsna segrar. Ystads IF vann grupp 6 i Kungsbacka på ett lika övertygande sätt och Kävlinge HK tog hem grupp 7 i Anderstorp utan att vara skakat i någon av sina tre segermatcher.

H43 hade kvalificerat sig för steg 4 med tre olika lag.



Två av dem tog sig hela vägen till Malmö, ett av dem, det som har Dalby som hemmaort, efter stor dramatik med dubbla protester.

Om precis alla marginaler varit på H43:s sida hade de fått med ytterligare ett lag i finalen. Det enda H43-lag som inte gick till final förlorade gruppseger på målskillnad. Efter segrar mot S-hof (22-15) och Norrköping (20-19) räckte det med oavgjort för H43 3 för att vinna gruppen, men det blev förlust mot hemmapojkarna i Borlänge (23-26). Därmed blev Norrköping gruppetta i stället.

I Åkersberga vann H43 2 sin grupp efter tre segrar, ganska säkra sådana.

Desto mer dramatik var det kring H43 1, ett lag som inom klubben kallas H43 Dalby av den enkla anledningen att det är i Dalby de bedriver sin verksamhet.

Steg 4-gruppspelet arrangerade H43 1 den gångna helgen hemma i Nyvångshallen, där på inledde med match mot Sävehof.

Dalbypågarna vann med uddamålet, 19-18.

Efter diverse ”skrivbordsturer” med två olika protester, båda beviljade, skrevs dock siffrorna om till 10-0.

Först var det Sävehof som direkt efter slutsignalen lämnade in en protest mot ett fel som sekreteriatet gjort. H43-ledaren Patrik Johansson berättar:

– Sekreteriatet skickade in fel lags spelare på planen efter en utvisning. Tiden var 7.20 in i den andra halvleken. Vi hade bollen i anfall och gjorde precis mål när spelaren skickades in på planen. Det skulle alltså ha varit en spelare från Sävehof som skulle kommit in. Men spelaren som kom in påverkade inte alls spelet och felet rättades till direkt. Efter matchen lämnade dock Sävehof in en protest mot händelsen och begärde omspel. De fick rätt eftersom reglerna säger att det ska bli ska bli omspel på ett fel begått av sekreteriatet. Vi var förstås sura och förbannade. Matchen sattes att spelas om klockan 07.45 på söndagsmorgonen.

Den omspelsmatchen blev aldrig av. H43 hann innan dess komma in med en annan protest.

Och fick rätt, därav 10-0 i slutresultatet.

– Vi satte oss ner och ringde till styrelsen och berättade om Sävehofs protest och om händelsen bakom den och kollade videoinspelningen och så. I sitt arbete upptäckte vår styrelse att Sävehof i sin laguppställning hade två killar med som tidigare i USM-steg spelat för S-hof. Detta tillåter inte reglerna, så H43 la in en protest och fick en beviljad av förbundet. Hur Sävehof reagerade på det? Tja, de tyckte det var ett osportsligt uppträdande. Tydligen anser de att regelboken bara ska användas på deras promisser, konstaterar Patrik Johansson.

Efter den smått kalabalikartade lördagen höll sig H43-killarna iskalla och avslutade gruppen med solklara segrar över både Skånela (26-19) och Kristianstad (27-19). Jonathan Sjölander och Arvid Johansson stänkte mot Kristianstad in vardera åtta mål.