Bassäng fick stängas för trasigt reningsfilter

Sjöbo Trots att simanläggningen i Sjöbo är sprillans ny fungerar inte ett av reningsfiltren som det ska. Det gör att sand läcker ut i 25-metersbassängen. På måndagen jobbade tekniker för fullt med att få bukt med problemet.

Badhuset invigdes den 27 augusti förra året, men redan i julas fick 25-metersbassängen hållas stängd för att sandfiltret behövde åtgärdas. Problemen har dock kvarstått och ledningen bestämde därför att det var nödvändigt att se över det igen.

– Vi valde att hålla stängt i dag måndag när badet ändå inte är öppet för allmänheten för att det ska få så liten påverkan som möjligt, säger badhuschefen Bianca Gustafsson.

Vad innebär det att filtret är trasigt?

– Vattenkvaliteten påverkas inte på något sätt, men det är ganska mycket sand som hamnar på bottnen och den rörs även runt i vattnet när folk simmar och det är ju inget som man som badgäst kanske upplever så särskilt trevligt.

– Bottensuget som används dagligen i bassängen och fungerar som en dammsugare tar upp sanden. Så många har nog inte reflekterat över det, säger en av badets tekniker som inte vill medverka med namn i tidningen.

I en lokal i andra delen av huset ryms badets reningsverk. Här jobbar Jonas Olsson och Marcus Wendt sedan tre timmar tillbaka med att dammsuga rent behållaren där sandfiltret sitter och det rasslar för fullt i röret som leder ut till en stor spolbil utanför.

– Vårt jobb är tömma behållaren från sand, den rymmer cirka fem kubikmeter. Sedan ska man göra en felsökning för att hitta felet varför behållaren släpper ifrån sig sand ut i ledningarna till bassängen. När det är fyller man tillbaka med ny sand igen, säger Jonas Olsson.

Underhållsarbetet beräknas ta fem timmar. Hur mycket det kostar är oklart, men kostnaden behöver inte kommunen stå för.

– Eftersom badet är så pass nytt går det på garantin, säger Bianca Gustafsson.

Att sandfiltret, som ska rena vattnet från partiklar och bakterier, inte fungerar förbryllar badhusledningen, men även firman som byggt reningsanläggningen.

– Filtret tillverkats i Spanien och man ska nu ta in extra experter, säger badteknikern.

Att 25-metersbassängen hålls stängd under måndagen gör att simklubbens verksamhet påverkas.

– Mastersim och vuxencrawlens träningar får ställas in. De andra träningarna hålls i multibassängen. Vi har även fått besked att elitsimmarna som har en stor tävling i Stockholm snart får träna på den allmänna tiden på torsdag i stället, säger Rosalie Svenson, kanslist på Sjöbo simsällskap.

– Det är alltid tråkigt om man får stänga, men jag förstår att man väljer att göra det på vår tid för att inte allmänheten ska påverkas.

25-metersbassängen planeras att öppna i dag klockan 14.