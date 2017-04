Åtalas efter vansinneskörning

Malmö Limhamnsbon körde på tre bilar fyra gånger och en fotgängare fick kasta sig i en häck för att inte bli påkörd. Nu åtalas den 62-åriga kvinnan för grov vårdslöshet i trafik.

Händelsen inträffade i augusti förra året på Västanväg i Limhamn.

En 60-årig kvinna var ute och gick med en labrador när hon fick se bilen komma vinglande i hög fart. Den 62-åriga kvinnliga föraren körde flertalet gånger upp på trottoaren. Gångtrafikanten insåg faran och lyckades lyfta och fösa undan den 42 kilo tunga labradoren och kasta sig själv in i en häck för att de inte skulle bli pårkörda.

I fallet skadades sig 60-åringen så illa att knäet vreds med svullnad och blånad till följd.

60-åringen fick se den 62-åriga kvinnan köra vidare. Förutom att hon körde i fel riktning körde hon in i en parkerad bil, backade på en annan, väjde för en bil varpå hon körde på den första bilen igen och avslutade detta med att köra på en tredje parkerad bil.

Av åtalet mot kvinnan framgår att hon i cirkulationsplatsen i korsningen Västanväg-Linnégatan ska hon ha kört i fel riktning, vilket hon även gjorde på Rudbecksgatan.

Kvinnan stoppades av polis och visade sig ha 0,9 milligram alkohol per liter i utandningsluften.



Nu åtalas kvinnan för grov rattfylla, grov vårdslöshet i trafik och obehörigt avvikande från trafikolycksplats.