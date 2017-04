Ägarna tillbakavisar alla anklagelserna

HÖRBY Auxilium4you tillbakavisar anklagelserna från kommunen om att de har utövat religiösa påtryckningar mot ungdomarna. Bolaget överväger att vidta rättsliga åtgärder mot kommunen och inleda en förtalsprocess.

– De verkar lida av islamofobi i kommunen. Får man inte vara muslim och driva ett HVB-hem? Det är diskriminering, säger Mohamed Al-Haish, en av delägarna.

HVB-hemmet Auxilium4you ägs av Transport & Boendeomsorg Syd AB, ett bolag som bedriver taxiverksamhet i Malmö.

Mohamed Al-Haish är en av delägarna i bolaget, och han är besviken på hur Hörby kommun har agerat när det gäller HVB-hemmet på Vinkelgatan och han anser att kommunen ägnar sig åt rena smutskastningen och kommer med en massa falska beskyllningar.

– De har inte kommit med ett enda konkret exempel på att vi misskött boendet.

– Sanningen är att det har blivit kaos på boendet efter att vi lämnade det och kommunen tog över. Ungdomarna saknar oss och vill att vi kommer tillbaka, säger Mohamed Al-Haish.

Han blir upprörd när han får veta att kommunen i IVO-anmälan anklagar Auxilium4you för att ha utövat religiösa påtryckningar mot ungdomarna och ska ha förbjudit dem att spela musik och gå på badet, och tvingat dem att be fem gånger om dagen.

– Det är skitsnack. Det är första gången gången som jag hör detta. Det är förtal. Vi har inte tvingat någon att be, och ungdomarna gick på badet var och varannan dag. Flera av ungdomarna hade bönemattor med sig till oss när de flyttade in, men vi har absolut inte tvingat någon till bön fem gånger om dagen. Och visst fick de lyssna på musik. Jag blir nästan chockad när jag hör vad kommunen har sagt, säger Mohamed Al-Haish.

Han säger att han kommer att koppla in en advokat och inleda en förtalsprocess mot kommunen. De påståenden som kommen gör i IVO-anmälan om att personalen är salafister eftersom de klätt sig på ett visst sätt tycker han är upprörande.

– Personalen har klätt sig på ett islamskt sätt, men det är väl inte förbjudet? Vi lever i ett demokratiskt land. Vad menar kommunen när de säger att personalen är salafister? Salafism är stort och brett, vad menar de egentligen, undrar Mohamed Al-Haish.

Han tror att det ligger politik bakom kommunens utspel och övertagandet av boendet.

– Det är ett politiskt drag av dem. De var bara ute efter att ta över boendet och tjäna pengar på det. Kommunen hade inga egna HVB-boenden.

Auxilium4you äger fortfarande villan på Vinkelgatan, men kommer troligen att sälja den framöver om kommunen inte förlänger hyresavtalet.

– Vi tänker inte starta upp någon verksamhet där igen. Det ligger för långt från Malmö. Det har varit problem med pendlingen, förklarar Mohamed Al-Haish.