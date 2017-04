Fick knytnävsslag i ansiktet

HJÄRUP. Flickvännen hade hämtat hem sin pojkvän sent på natten men när de skulle lägga sig och sova blev de osams och kvinnan fick flera knytnävsslag i ansiktet.

Misshandeln inträffade vid fyratiden på tisdagsmorgonen. Kvinnan fick svullnader i ansiktet och ska uppsöka läkare för vård. Mannen misstänks också för att ha varit påverkad av narkotika.

Inbrott i kylrum avbröts

STAFFANSTORP. I fredags försökte okända gärningsmän bryta sig in i ett kylrum utomhus hos Hvilan utbildning i Kabbarp.

Det inträffade någon gång på kvällen mellan klockan 16 och 23. Gärningsmännen försökte bryta upp hänglåset till kylrumsdörren men inbrottsförsöket avbröts av någon orsak.

Tjuvar tog vinterdäcken

STAFFANSTORP. Natten till tisdagen bröt sig tjuvar in i ett garage i Rådhusgången i Staffanstorp.

Ägarna upptäckte på morgonen att dörren, som brukar hållas låst, stod öppen. Inne i garaget hade gärningsmännen rotat runt och bland annat tagit fyra vinterdäck på fälg.