VA Syd närmar sig en lösning

lund Under fredagen luftvattenspolades en sträcka på Tornavägen som tros ha orsakat föroreningarna.

– Det är ett jättebra resultat, säger Thomas Persson, miljöchef på VA Syd.

Men fortfarande kvarstår kokningsrekommendationerna.

Det är en 20 meter lång sträcka på Tornavägen som misstänks ha orsakat det utdragna problemet med dricksvattnet i vissa delar av Lund. Efter att ha ställt om vattenflödet på vissa håll för att isolera enskilda sträckor kunde man finna en misstänkt källa på nämnda väg.

– Tjänligt vatten går in och otjänligt vatten kommer ut där, säger Thomas Persson, VA Syds miljöchef.

Han gladdes åt de första provmätningarna som visade att vattnet gränsar till att vara tjänligt.

– Det är ett jättebra resultat.

Luftvattenspolningen som utfördes på sträckan innebär att vatten släpps in samtidigt som man pumpar in luft under högt tryck.

– Det skapar en väldig turbulens och bakterierna förs med via vattnet, säger Thomas Persson.

Bakterierna är både koloniformade enheter och enskilda sådana och mäts i antalet bakterier per 100 milliliter. För att vattnet ska vara drickbart får inga av de koliforma bakterierna, som kommer från jord, förekomma. Även om testresultaten gav positiva besked vågar sig miljöchefen inte på en prognos i dagsläget.

– Det ger jag mig inte på, säger Thomas Persson.

Kokningsrekommendationerna kvarstår fortfarande för de berörda områdena, alltså omkring Kobjer, Möllevången och sjukhusområdet.