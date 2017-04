Tre år för mångmiljonbedragare

Malmö/Skåne Den 34-årige man från Mellansverige som kapat gamla klasskamraters identiteter och hyrt fordon värda nästan 3 miljoner får tre års fängelse.

Skånskan har tidigare berättat om den 34-årige mannen, som är uppvuxen i norra Skåne.

Förra året fick tre av hans gamla klasskamrater arga samtal från personer som hyrt ut olika fordon, men inte fått dem tillbaka. Falska id-handlingar hade använts med klasskamraternas namn.

Fordonen som hyrts var grävmaskiner till hästtransporter och husbilar. Totalt var fordonen värda 2,8 miljoner kronor.

En spårningssändare på en buss visade att det uthyrda fordonet befann sig i Slovakien.

Av åtalet mot 34-åringen framgick också att han dragit in 401 300 på att erbjuda ett andrahandskontrakt på en lägenhet i centrala Malmö. 19 personer ska ha lurats att betala pengar för en bostad de aldrig fick tillträde till.

34-åringen ska också ha sålt mobiler, datorer och bilar på nätet. Tretton personer ska ha betalat in 64 800 kronor i förskott utan att få varorna levererade.

34-åringen erkänner i princip alla brott. Förklaringen till gärningarna var att han hade skulder. Hösten 2015 hade han besökt gamla vänner i Malmö.

På en fest träffade han personer som verkade tjäna stora pengar på brottslig verksamhet.

34-åringen säger att han fick erbjudande att bära en väska från Prag och över gränsen till Sverige. För detta skulle han få 200 000 kronor. Problemet var att han fick kalla fötter under färjeresan till Trelleborg. Han kastade helt enkelt ut väskan i havet. Hans uppdragsgivare blev då mycket arga.

Enligt 34-åringen ska den kriminella ligan ha tvingat honom att betala av sin skuld. Han har själv fått ta ut pengar och ge till ligan, eller köpa varor till dem. Han har själv följt med i vissa fall när fordonen förts utomlands.

Dessa förklaringar finner tingsrätten inte som trovärdiga. Istället konstaterar man att han varit målinriktad och pådrivande i bedrägeriet, men att han däremot inte varit särskilt förslagen. Pengarna som betalats in har ju gått till hans eget konto. Bluffen skulle till slut bli avslöjad.

Mannen är tidigare dömd, bland annat för bedrägeri. Frivården har föreslagit skyddstillsyn med särskild behandlingsplan av mannen.

Tingsrätten konstaterar att han återfallit i brott under pågående prövotid och finner inte skäl att välja annat än fängelse.

Minimistraffet för grovt bedrägeri är sex månader. I det här fallet får mannen tre års fängelse då gärningarna varit upprepad och systematisk.

Dessutom ska mannen utge ett skadestånd om knappt 1,6 miljoner kronor till personer och företag som drabbats av brotten.