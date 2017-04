Tonåring satte fyr och angrep brandman

Här är ett urval av nattens och morgonens viktigaste nyheter:

LOKALT

Kidnappad pojke fortfarande borta

MALMÖ En dag kom inte tvååringen till förskolan på morgonen.

Pappan hade fört pojken utomlands, utan mammans vetskap.

Efter fem års polisarbete vet man fortfarande inte var i världen sonen befinner sig.

HD prövar dom för flyktingsmuggling

MALMÖ Två män som av tingsrätt och hovrätt dömts till tre månaders fängelse för människosmuggling över Öresundsbron vill få straffet nedsatt.

De hävdar att de gjorde en humanitär insats och att uppsåt saknades och har vänt sig till Högsta domstolen som beviljat prövningstillstånd.

Satte fyr och angrep brandman

HÖRBY En 17-årig tjej döms efter att ha startat en brand och sedan attackerat en brandman.

INRIKES

Patient från rättspsyk på rymmen

En patient från rättspsykiatrin i Sala ska ha rymt under söndagen, skriver flera lokala medier.

Molotovcocktails kastades in i samlingslokal

Under natten mot måndagen kastade någon in molotovcocktails i en samlingslokal i Växjö.

UTRIKES

Pokémon Go stoppar självmord

Det populära spelet Pokémon Go ska har visat sig ha en oväntad effekt på självmord i Japan.

Trump: Vi tänker lösa problemet med Nordkorea

USA:s president Donald Trump sätter ökad press på Kina för att de ska göra mer för att hindra Nordkorea från att utveckla sitt kärnvapenprogram.

VÄDRET

På de flesta håll blir det troligen fortsatt mulet även under måndagen, men det kan bli en del soliga områden under eftermiddagen. 10-14 grader, lite kyligare vid kusten. Växlande vind.

Följ prognosen på smhi

TRAFIK

Just nu lugnt i trafiken. Följ trafikläget här.