Tand- läkare utreds

MALMÖ De otäcka historierna om felbehandlingar vid en privat tandklinik i Malmö har avlöst varandra.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fått nog och ska enligt nyhetsbyrån Siren starta en utredning för att komma till rätta med problemet.

En tandläkare har upprepade gånger genomfört dåligt planerade operationer som nu alltså ska utredas.

Något som kan få allvarliga konsekvenser för honom om Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att åtgärder måste vidtas.

Tandläkaren har i flera tidigare beslut starkt ifrågasatts för sina metoder, som enligt IVO inte ska stämma överens med vetenskap och beprövad erfarenhet inom tandvård.

Historierna gällande skräcktandläkaren är många och det slarvas inte bara under utan redan inför ingreppen.

Det hela har fått allvarliga konsekvenser för tandläkarens egna patienter som i flera fall har fått men för livet.

Utan dokumenterad analys så har mannen exempelvis satt in i en brokonstruktion i en patients mun, utan att ta hänsyn till att tandköttet redan från början var inflammerat.

I ett annat fall sattes ett implantat in i munnen så slarvigt att det ramlade ut av sig själv.

Tandläkarens patienter har samtliga behövt söka vård vid en annan klinik.

De har också alla det gemensamt att de försökt att rätta till problemet på kliniken som har felbehandlat dem innan de har valt att söka sig vidare till en annan klinik. Problemen har dock bara ytterligare förvärrats så länge de har haft tro på den kritiserade kliniken och skadorna som har uppstått har inte alltid gått att återställa. Många av patienterna lider fortfarande av kronisk smärta efter felbehandlingarna och har även förlorat tron på tandvården.