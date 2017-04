Hardt matchhjälte i förlängningsdramat

MALMÖ Malmö Redhawks har kvitterat till 1-1 i SM-semifinalen mot HV71. I ett förlängningsdrama inför 9935 åskådare i Malmö arena avgjorde Nichlas Hardt i den fjärde perioden. Redhawks vann med 3-2.

– Härligt. Nu ska vi upp och försöka vinna i Jönköping, sa Hardt direkt efter matchen.

Det såg inte ut att vara Redhawks match efter de två första perioderna. Laget kändes försiktigt och nervöst och det var gästande HV71 som förde spelet.

Logiskt nog kom också 0-1 redan efter fem minuters spel efter att hemmaspelarna tappat en motståndare som stod ensam med Oscar Alsenfeldt vid Malmökassen – trots att det var just positionsspelet i försvaret man pratat om att förbättra till den här matchen.

Carl Johan Lerby kvitterade med fem minuter kvar, men det gav ingen energi för den andra perioden – snarare tvärtom.

HV vann skotten i mellanakten med 17-2!

– Vi kom inte igång, var passiva och räddades av målvaktsspelet i den andra perioden. Vi gav dem alldeles för mycket luft under vingarna, sa Redhawks assisterande tränare Martin Filander efter matchen.

I den tredje perioden kom hemmaspelarna igång betydligt bättre, skapade flera fina chanser – bland annat missade Andreas Thuresson öppet mål – och till slut kom 2-1.

Robin Alvarez fick en smörpassning av Fredrik Händemark och fintade bort målvakten.

Men HV71 kom tillbaka med en kvittering. Än en gång tappade hemmaförsvaret bort en spelare som kom med fart in i zon och tryckte in pucken till 2-2.

I slutet av den tredje perioden hade Händemark ett skott i stolpen, men matchen gick till förlängning.

I den fjärde perioden – förlängningen – handlade i princip allt om Redhawks. HV71-spelarna såg trötta ut, lagets spelstil kostar kraft, och det avgjörande målet kändes helt logiskt när det kom i numerärt överläge med sju minuter kvar att spela.

Även målskytten – slutspelskungen Nichlas Hardt – kändes logisk.

– Vi växte in i matchen i den tredje perioden, spelade mer som vi vill och på övertid var vi väldigt bra. Bäst när det gäller, sa Filander.

Redhawks fick klara sig utan Erik Adersson, Erik Forssell, Christopher Nihlstorp förutom de sedan tidigare skadade. Oklart när dessa är tillbaka.

I dagens match hade man tagit in flera spelare från Pantern. Målvakten Tex Williamsson fanns som målvaktsreserv, Johan Ivarsson plockades in i ett av backparen med Jesper Mångs som backreserv och Lukas Haudum plockades in som extra spelare.

– Ingen aning om hur det kommer att se ut i nästa match. Vi hoppas varje dag att de som är borta ska bli spelklara, sa Martin Filander.

Det enda som är säkert är att avstängde Stefan Warg kan spela igen på onsdag då hans avstängningstid löpt ut.