Varför tar det sådan tid att befria Mosul?

Det är något som inte stämmer. Den irakiska arméns offensiv mot IS i staden Mosul stöds av en koalition på hela 60 länder. Direkt inblandade i offensiven är förstås USA men även militär från Frankrike, Canada och Australien. Dessutom medverkar kurdiska Peshmerga och troligen en del iranska trupper. Ändå har inte IS besegrats efter en offensiv som har varit i hela fem och en halv månad, sedan mitten på oktober 2016.

Hur är det möjligt att IS så länge lyckas hålla stånd? Och varför får vi så lite information om vad som sker i Mosul trots att det läggs ut bombmattor över staden. Jämför det med den ymniga rapporteringen från striderna kring östra Aleppo i Syrien.

Det kommer många rapporter om att IS är på väg att besegras, att Mosul faller snart och att på tur står Raqqa i Syrien, som brukar beskrivas som IS inofficiella huvudstad.

Det är tydligt att antalet IS krigare är betydligt större än som tidigare varit känt, annars skulle de inte kunna göra så starkt motstånd.

Dessutom måste de ha avancerade vapen i en omfattning som är minst sagt besynnerligt stor.

Vilka har finansierat denna kraftfulla krigsmaskin, en av efterkrigstidens allra största.

Så småningom lär Mosul bli befriat. Men efter det måste världssamfundet försöka enas om att ta reda på hur IS kunnat växa sig så starkt.