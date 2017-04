Brand på Lindängsbadet tros vara anlagd

MALMÖ Branden på Lindängsbadet i Malmö natten till söndagen tros vara anlagd.

Larmet kom 23.10 på lördagen. Branden började i ett staket, spred sig till ett omklädningsrum och förstörde stora delar av byggnaden.

Polis och räddningstjänst larmades till branden i badet på Koralgatan strax efter 23 på lördagen.

Då var branden redan fullt utvecklad men vid midnatt hade man fått elden under kontroll.

Räddningstjänsten arbetade kvar på brandplatsen till sent in på natten.

Det som förstörts är i första hand herrarnas omklädningsrum och en toalettdel. Branden ska ha startat i ett staket utanför byggnaden och sedan spridit sig till omklädningsrummen skriver Sydsvenskan.

Andra delar av byggnaden har också rökskador eller är delvis förstörda.

Vad som orsakat branden var på söndagsmorgonen inte utrett men polisen misstänker att det handlar om en anlagd brand.