Ville inte tjänstgöra – blev utslängd från fullmäktige

HÖRBY Jan Möller gick till måndagens fullmäktigemöte som åhörare, men blev utkastad från mötet eftersom han vägrade att hoppa in och tjänstgöra för SPI.

Själv anser han att han blev avhyst på felaktiga grunder eftersom har har tagit time out från politiken av hälsoskäl, och inte var tillgänglig för tjänstgöring på sammanträdet.

Jan Möller är med i SPI och är ersättare i kommunfullmäktige. På måndagens möte stod en av SPI:s stolar tomma och eftersom Jan Möller fanns i möteslokalen hade han kunnat gå in och och tjänstgöra som ledamot för SPI.

När Jan Möller förklarade att han var där som åhörare, och inte som förtroendevald, blev det bekymrade miner i presidiet.

– Frågan är om du ens får vara här, sade fullmäktiges ordförande Tommy Hall (S).

Efter att ha konsulterat kommunchefen Johan Eriksson och gått igenom vad kommunallagen säger kom Tommy Hall fram till att Jan Möller var tvungen att lämna fullmäktigesalen.

– Det är reglerat i kommunallagens 5 kapitel, paragraferna 12-17. Om man inte vill vara tillgänglig som ersättare kan man inte vara kvar, förklarade han.

– Jaha, då har jag lärt mig något nytt. Det är bara att be att få lämna lokalen. Tack för mig, sade Jan Möller, och gick och satte sig i kommunhusets kafeteria utanför fullmäktigesalen där han kunde följa debatten via högtalare.

– Jag kan inte skriva om lagen, förklarade Tommy Hall.

Jan Möller anser att han blev utkastad på felaktiga grunder. Han berättar att han har tagit time out från politiken av hälsoskäl, och inte var redo att hoppa in och tjänstgöra i skarpt läge utan att ha haft möjlighet att förbereda sig.

– Jag råkade ut för psykisk ohälsa i början av mars, och läkare har bett mig att avstå från uppgifter som man är bunden av. Med anledning av det meddelade jag SPI att jag tar time out. Jag har inte varit på SPI:s träffar sedan dess, och har helt avstått från de uppdrag jag varit ersättare i.

– På mötet i måndags hade jag fortfarande time out, säger Jan Möller.

Han får stöd av exkommunalrådet Kjell-Åke Persson (C) som också fanns på åhörarplats.

– Jag anser att det var fel att säga till Jan Möller att han inte fick vara med på mötet. Man har rätt att tjänstgöra om man är ersättare och om det finns en ledig plats, men det är ingen skyldighet. Det står i lagkommentarerna.

– Jag har aldrigt varit med om en sån här situation tidigare i fullmäktige. Jag tror inte att det har hänt någon gång tidigare att det har funnits ersättare som inte velat tjänstgöra, säger Kjell-Åke Persson.

Jan Möller tänker fortsätta gå på kommunfullmäktiges möten som åhörare, och hoppas slippa bli utkastad i fortsättningen.