Mello blev pangstart för Shirin

Shirin är aktuell med sin första singel Back to the basics, som kom den 31 mars tillsammans med en video inspelad i Malmö. Pressbild

Över tre miljoner tv-tittare såg hennes debut i större sammanhang och nu får man höra mer av Malmöartisten Shirin. Det var hon som framförde Frans låt If I were sorry i finalen på årets melodifestival. Inför första singelsläppet fick vi en pratstund med Shirin och hennes manager, medlåtskrivare och producent Fredrik Andersson.

I tre år har 21-åriga Shirin El-Hage haft skivkontrakt med Cardiac Records och skrivit låtar tillsammans med främst Fredrik Andersson men också med de andra i teamet i Ystad. Det är alltså samma team som ligger bakom förra årets Mello-vinnare, Frans Jeppsson Wall och hans If I were sorry. När Ystad-gänget fick höra att Damn! hade fått i uppdrag av SVT att göra en cover av If I were sorry i Mellofinalen och att man sökte en sångare föreslog de Shirin. Hon fick uppdraget i konkurrens med flera andra och efteråt var nyfikenheten stor. Vem är den där sångerskan?

– Alla kom fram och frågade efter henne, säger Fredrik Andersson.

Hur kändes det att stå på scenen i en stor arena och med över tre miljoner tittare?

– Det kändes magiskt. Framför allt var det kul att stå där med ett så duktigt band som Damn!, säger Shirin.

Fredrik Andersson säger att han nog var mer nervös. Men att han också – precis som Damn! och SVT – föll pladask för Shirins röst första gången han hörde henne.

– Jag minns att jag ringde en kompis och sa: ”Jag har precis fikat med en blivande världsstjärna”. Och det är inte ofta jag säger något sådant …

21-åriga Shirin föddes i Berlin där familjen bodde hennes första tre år.

– Sedan fick mina föräldrar jobberbjudande i Spanien eller Norge. Och de valde förstås Norge. Så jag har fått både natur och storstad i min uppväxt och det är jag sjukt tacksam för nu, säger Shirin.

Efter två år blev nästa stopp Värmland innan familjen hamnade i Malmö. Då var Shirin sex år.

Numera har hon en utpräglad skånsk dialekt.

– Ja, men så var det inte när jag kom hit. Jag bytte dialekt på en sommar, säger Shirin, som för övrigt pratar lite norska och flytande tyska.

Men första singeln, Back to the basics är alltså på engelska. Låten släpptes den 31 mars tillsammans med en musikvideo inspelad i Malmö.

Beskriv låten?

– Det handlar om att inte göra en kärleksrelation så komplicerad utan minnas varför man startade den. Även om saker som tid och vardag kommer emellan ska man kunna gå tillbaka, Back to the basics. Sedan kan man tolka hur man vill, säger Shirin med ett leende.

Back to the basics har även Michael Saxell och Oscar Fogelström som medlåtskrivare och är en av många låtar som växt fram i studion i Ystad de senaste åren.

– Detta är musik som skapats under en lång period. Vi har skrivit och försökt att inte nischa oss, utan skapa något unikt som samtidigt är relaterbart. För mig har det alltid varit viktigt att vara ärlig mot mig själv och mina medlåtskrivare och skriva om saker som jag har upplevt själv, säger Shirin.

Hur är det att jobba med gänget i Ystad?

– Underbart. När det går bra och när vi får ner något, vilket ofta är fallet. Men det är klart att det finns svackor i skrivandet och skapandet, säger Shirin.

Teamet i Ystad är en löst sammansatt grupp där folk kommer och går.

– Shirin och jag har gjort väldigt mycket tillsammans. Vi har kanske en 22-23 låtar och låtskisser, förklarar Fredrik Andersson. Sedan träffar man folk, man provar och utvärderar hur det känns med dem. Ibland känns det bra, ibland finns en smekmånad. Så är den över. Men vår relation, Shirins och min, är intakt. Vi kan skrika på varandra och sedan fortsätta att jobba. Det är viktigt. Vi jobbar nära varandra.

Allt låtskrivande handlar om känslor och om att blotta det man har innerst inne.

– Shirin ska vara trygg i det. Den relationen bygger man inte upp på fem minuter, säger Fredrik.

Även om Cardiac Records har en tradition att arbeta på lång sikt med sina unga artister har både Shirin och Fredrik Andersson varit frustrerade över att det dröjt så länge innan de kunnat släppa någon låt. Nu är de trots allt glada att de hittat den perfekta tidpunkten.

– Varje låt är som en person. Jag vill göra det bästa för just den låten. Och nu känns det värt väntan. Jag har inte kompromissat med något. Och jag är redo, säger Shirin.