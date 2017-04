Lange frälste HIF i Skånederbyt

FOTBOLL Nyinvigning av Olympia inför närmare 13 000 på läktarna och Skånederby i Superettanpremiären mot Trelleborgs FF.

Då triumferade Helsingborgs IF efter att Jesper Lange hittat rätt tio minuter före slutet.

– Så klart en väldigt skön seger och bra avslutning på en positiv dag, myste tränare Per-Ola Ljung i C More.

Lange hoppade in i 66:e minuten och 14 minuter senare frälste han sitt lag. Oke Akpoveta serverade 31-åringen som tog några kliv inåt i planen och sköt i mål.

– Vi malde ner dem i andra. Fortsatte trycka, och leta efter chansen som skulle ge oss ett segermål och den kom till slut, sa Ljung.

– I övrigt uppträdde vi inte lika synkroniserat, aggressivt, bra och bitit i vårt presspel som de senaste veckorna. Men vi vet var vi befinner oss och om några veckor tror jag vi kommit i kapp de som haft en annan situation.

TFF:s mittback Alexander Blomqvist hade ungefär samma syn på derbyt.

– En ganska bra första halvlek. Vi stod upp och det var en jämn match, sedan tryckte de ner oss i andra och vi kom aldrig upp, konstaterade Blomqvist.

– Det finns grejer att jobba på och det kommer att bli bättre. Framför allt i vårt eget spel där vi måste skapa mer på egen hand.

12 766 åskådare bevittnade premiärfesten på Olympia.