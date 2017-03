svedala/skurup Flera trafikolyckor orsakade vid sex-tiden på fredagskvällen stopp på E65 från Olsbjär till cirkulationsplats Börringe kloster i riktning mot Ystad.

Trafikverket uppmanade bilister att ta väg 108 via Bökeberg och väg 816 via Holmeja och väg 813 tillbaka till E65.

Trafikanter fick räkna med längre restider under fredagskvällen.

Vägen öppnades för trafik först vid 19-tiden.