Slottsvisningar startar

TORUP I år är det 500 år sedan som den första slottsfrun Görvel Fadersdotter Sparre föddes. Det var hon som lät bygga Torups slott och detta uppmärksammas givetvis när säsongens visningar startar under söndagen.

På söndag är det säsongsöppning för de guidade visningarna av Torups slott. Varje söndag fram till den 22 oktober arrangeras två guidade visningar.

Eva Roos Davidsson har guidat på slottet i mer än 20 år. I år hjälper Anette Hansson till med guidningarna och båda är auktoriserade Skåneguider.

Sedan Malmö stad tog över slottet 2012 har visningarna blivit flera till antalet. Malmö stad köpte slottet och det stora markområdet 1970. Familjen von Leithner hade rätt att bo kvar i slottet men valde att flytta från fastigheten i förtid.

Många inventarier tillhörde familjen och därför är det glesare möblerat i de olika rummen numera. I år har två soffor med lejonfötter återbördats till slottet.

– De har köpts in på en auktion och står nu här i röda salongen på exakt samma plats som tidigare, berättar Eva Roos Davidsson. Förra året köpte Malmö stad tillbaka en 1600-tals tapet från Flandern och den hänger också på samma plats som den alltid har gjort.

– Slottet är inte lika välmöblerat nuförtiden.

Samtidigt ger det också större utrymme till alla personer som bott i slottet. Deras historia kommer mera i centrum under visningarna.

Den som ger sig in i de olika slottsrummen får lära känna slottsfrun Henriete Coyet som flyttade hit 1884 när hon gifte sig med Gösta Coyet. Under hennes tid var prins Eugen en flitig gäst på slottet och tavlan som han gav henne i födelsedagspresent finns i ett av rummen.

Många av dåtidens ”kändisar” vistades här och hon var mycket intresserad av kultur.

Det är hon som byggt upp biblioteket som i dag består av 4 000 volymer. 1 000 av dessa har en dedikation till henne.

I år kommer besökarna dock att få höra extra mycket om Görvel Fadersdotter Sparre. Ett porträtt av henne hänger nere i biblioteket.

– Många besökare tycker att hon ser arg ut och att hon liknar en man. Då brukar jag försöka förklara att med tanke på hur hennes liv blev hade hon all anledning att se sorgsen ut.

Görvel Fadersdotter Sparre blev föräldralös när hon var 3 år. När hon var 15 år gifte hon sig för att bli änka året efter. Som 16-åring hade hon Gustav Vasa som förmyndare och var en mycket rik kvinna. Hon gifte om sig med den betydligt äldre danske riddaren Truid Ulfstand.

Hennes förmögenhet kom väl till pass när de bestämde sig för att bygga Torups slott som stod klart 1545. Sonen Nils dog endast 13 år gammal i pesten.

Den som vill boka en slottsvisning gör detta genom kulturcentralen.

Att det är 500 år sedan som Görvel Fadersdotter Sparre föddes uppmärksammas också av teatergruppen Bara scengångare. Föreställningen Görvel – en kvinna i Grevefejdens tid spelas som sommarteater i juni.