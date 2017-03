Efter supersuccén med En man som heter Ove är Rolf Lassgård tillbaka på bioduken som stationsmästare Gustav Arctander i den norska filmen Lejonkvinnan. Filmen handlar om utanförskap, men också om enorm kärlek och knivskarp intelligens.

– Det var en otroligt spännande utmaning, säger Rolf Lassgård om rollen.

Lejonkvinnan är baserad på en bok med samma namn av Erik Fosnes Hansen. Manusförfattare och regissör är Vibeke Idsöe. I handlingen får man följa huvudpersonen Eva Arc-tander från födseln och fram till 25-årsåldern. Eva föds med hypertrikos, hennes kropp är helt täckt av hår. Hennes mor dör vid födseln och hennes far, den betydligt äldre Gustav Arctander, får hjälp av den unga Hannah under hennes uppväxt. Arctander är en sträng far, som ibland låser in sin dotter i en skrubb och som inte vill att hon ska vistas ute bland folk. Men Hannah slåss för henne. Filmen påminner om Elefantmannen, men Lejonkvinnan är inte baserad på en sann historia.

Vad var det som lockade dig i den här historien?

– Jag gick igång mycket när jag läste manus. Slutet knockade mig. Det blev också en utmaning att spela en karaktär som har den komplexiteten av att å ena sidan göra mycket ont mot sin dotter, men göra det utifrån en otroligt stark kärlek, som bara går fel. Den utmaningen var otroligt spännande.

Det är en sak att spela någon som bara är ond, det här är något betydligt svårare, säger Rolf Lassgård.

Filmen utspelar sig under åren 1912-1937 och är full av tidstypiska byggnader och kostymer.

– Det är lustfyllt att få spela epokfilm, det får man så sällan göra. Filmen är till stora delar inspelad i Tyskland. Stationsbyggnaden är uppbyggd speciellt. Vissa av bygatorna fanns på plats i Norge, men resten är gjort i Tyskland, berättar Rolf Lassgård.

Är Arctander inte lite lik Ove? Han är lite av en surgubbe?

– Jo, men, det är kanske mer ett manligt drag det där, säger Rolf Lassgård med ett skratt.

Han är också ett barn av sin tid?

– Ja, exakt så är det. I sin okunnighet är han det. För mig blir filmen en vacker metafor av utanförskap. Det är också roligt att spela en far-dotter relation. Jag har ju spelat fäder till söner, men detta blir något annat. Jag har två döttrar, så visst kunde jag hämta lite där.

Blir det mer jobb för dig framöver i Norge?

– Inget bestämt, men jag gör det gärna för det finns ett stort mod och en stor satsning i Norge. Det har hänt en hel del när det gäller film i Norge.

Rolf har spelat in en del av den kommande sci-fi-filmen Downsizing, regi Alexander Payne och med bland andra Matt Damon, vid Lofoten.

– Men större delen gjorde jag i Canada, berättar han.

I vilka filmer ser man dig mer på bio framöver?

– Nästa jul kommer den redan inspelade Den döende detektiven av Leif GW Persson. Det är en dröm för en skådespelare att få möjlighet att kunna växla så mellan rollerna.

Det var inte så länge sedan du och Ove-gänget var på Oscarsgalan, på röda matten i Los Angeles. Hur känns det när du tittar tillbaka?

– Jag har landat. Jag åkte till mitt lilla gömställe i Skåne och kunde landa efter det. Det behövdes, inte bara med anledning av Oscar utan i största allmänhet. Men det var förstås ett fantastiskt äventyr.

Betyder det något att vara med på en sådan tillställning? Kan man knyta kontakter?

– Visst träffar du folk och knyter kontakter, men inte så att det konkret behöver betyda att det ringer mer i telefonen, Det har det inte gjort för mig i alla fall. Men jag har fullt upp ändå, säger Rolf Lassgård.

Lejonkvinnan har premiär i den 7 april. I Skåne visas Lejonkvinnan på biografer i Skurup och i Sibbhult.