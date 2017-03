Jacob Tillmans pappa dubblar belöningen

HÖRBY För Jacob Tillmans pappa Hans Guterstam kom beskedet om att 51-åringen släppts ur häktet som en kalldusch.

– Det var oväntat. Det känns bara tomt. En stor besvikelse. Det känns inget bra det här, säger Hans Guterstam.

Han är övertygad om att 51-åringen har varit inblandad i sonens försvinnande och att polisen är på rätt spår.

– Men jag har hela tiden trott att det är mer än en person som ligger bakom det här, fortsätter Hans Guterstam.

Belöningen på 300 000 kr till den som lämnar tips som leder till att mördaren döms, höjs nu till 600 000 kronor.

– Jag har bestämt mig för att dubbla belöningen till 600 000 kronor under sex månader. Har det inte kommit in några avgörande tips under den tiden tar jag bort belöningen helt.

Han kommer att fortsätta nysta i fallet.

– Så länge det finns en mördare där ute kommer jag att försöka få reda på vad som har hänt, säger Hans Guterstam.

