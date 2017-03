IS nyhetsbyrå ville ha ljudfil av åtalad

Malmö IS nyhetsbyrå AAMAQ begärde uttalanden av 30-åringen om brandattentatet mot de shiamuslimska moskén i Malmö. Det hävdade åklagaren när rättegången inleddes på fredagen.

Tidslinjer, mobilmastuppkopplingar, chattkonversationer och ljudfiler.

Det är vad chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström bland annat lade fram när en terrorättegång inleddes på fredagen.

Det hela gäller brandattentatet mot en shiamuslimsk föreningslokal på Norra Grängesbergsgatan i Malmö den 11 oktober förra året. Två molotovcocktails kastades in genom två krossade fönster i lokalen.

Den 30-årige man som står åtalad visar sig vara liten och klen till växten. Han har långt hår som är slarvigt uppsatt i en tofs. Han gömmer noga sitt ansikte under sin T-shirt när han förs in och ut av säkerhetsvakter.

Han följer engagerat med i åklagarens sakframställan. Ibland viftar han till sina tolkar, när hans skrivbordsbild på datorn föreställande IS-flaggan och en text vill han ha den översatt. Chefsrådman Lennart Strinäs informerar honom om att det får han ta med sin advokat senare.

I en paus på förmiddagen får media möta försvarsadvokat Lars Edman, som menar att det finns svagheter i åklagarens bevisning.

– Det här är indiciebevisning, säger han.



Åklagaren har inledningsvis gjort en tidslinje över 30-åringens datorkommunikation för tiden vid attentatet.

Klockan 03.35 loggar han in sig via sitt gmailkonto på svågerns adress på Sorgenfrivägen. Klockan 04.32 har han mastuppkoppling på Nobelvägen och får ett sms från frun.

– Må Gud skydda dig, skriver hon.

Klockan 05.07 inhandlas 2,6 liter bensin på Circle K på Lundavägen. Vem som handlar sägs inte.

Klockan 05.11-05.13 ringer frun tre gånger. Här menar åklagaren att 30-åringen haft mobilen avstängd, men enligt försvarsadvokaten har han ”blockat” frun från att ringa honom.

Klockan 05.34 kommer larmet om branden till SOS. 05.40 är brandkåren på plats. Samma minut tar 30-åringen emot ett samtal från frun, meddelar masten på Idunsgatan. Klockan 06.07 köper 30-åringen sedan en biljett med sitt jojokort på Centralen i Malmö. Han åker hem till Vittsjö och återvänder sedan till Malmö samma dag.

Det finns inga fingeravtryck eller DNA som binder mannen till brottsplatsen. Den övervakningsfilm som fanns blev överspolad. Vittnen som sett filmen ska höras.

Det är det här försvarsadvokaten menar är en svag bevisning. Han pekar på att man inte vet när branden startade och att signalementet inte stämmer på personen på filmen.

– Han tillbakavisar sympatier för IS och att han tillhör IS, säger Lars Edman. Däremot är han inte förtjust i shiamuslimer.

Efter pausen börjar man gå in på olika konversationer som skett på sociala medier. 30-åringen berättar före brandattentatet för sin mamma i Saudiarabien att hans fru vet om att han besökt ”Husainia”, vilket åklagaren menar är den shiamuslimska bönelokalen i Malmö.

Dagen efter attentatet kontaktas han av en man i Aleppo som berättar att han talat med AAMAQ, som vill ha ljudfiler som ska redigeras, uttalanden och information om branden. Inga personliga uppgifter ska finnas med.

– Vi vill ha bevis som vi kan med det ta på oss, lyder en av fraserna.

Åklagaren berättar att AAMAQ är IS nyhetsbyrå som har som uppgift att sprida information om attacker i Europa. Efter att ljudfilerna distribuerats kommer också uppgifterna i två IS-tidningar om att IS legat bakom brandattentatet i Malmö.

Det är många och snåriga konversationer med flera personer och många ord behöver ständigt förklaras i sitt sammanhang. Ständigt ständigt återkommer uppmaningarna om att gå över till ”telegram” det vill säga till krypterade konversationer.

Det finns många propagandafiler på 30-åringens dator. Men de avhåller sig åklagaren från att visa. De innehåller hyllningar att terrorister från Nice och Paris, halsskärningar och andra typer av avrättningar.

Sammanlagt tre rättegångsdagar är utsatta. Åklagaren menar att brottet är terrorbrott alternativt mordbrand. 30-åringen förnekar brott.

