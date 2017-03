Lands­bygds­mi­nis­ter Sven-Erik Bucht (S) lät som en cen­ter­par­tist när han talade om lands­bygds­po­li­tik på LRF:s re­gi­on­stämma i Kosta här­om­da­gen. Men han har myc­ket att visa i det prak­tiska ar­be­tet, in­nan han kan få god­känt för sin in­sats.

För att visa att han för­står lands­bygden be­rättade han att han bor långt från Stock­holm, inte ens i Ha­pa­ran­da utan i Ka­run­gi, på en li­ten ö i Tor­ne älv med Fin­land på ena si­dan och svenska fast­landet pa den an­dra.

Så, jo, visst vet han hur det är att bo på lands­bygden, med ned­lagd af­fär och långt till flyg­platsen.

När han nu åker runt Sve­ri­ge är det två frå­gor han all­tid får. veta är vik­tigast. Bred­bands­ut­bygg­naden, där mer pengar har an­slagits och mer be­hövs, samt strand­skyddet, som Na­tur­vårds­ver­ket har fått i upp­drag att se över.

Att ex­em­pel­vis Ar­je­plog med om­kring 3 000 in­vå­na­re och 8 000 sjöar ska ha sam­ma hårda re­gler för strand­skyddet som Stock­holms skär­gård är orim­ligt, det in­ser nu även so­ci­al­de­mo­krater. Gör Mil­jö­par­ti­et ock­så det?

Lands­bygds­kom­mit­tén, som lagt fram 75 för­slag till Bucht, har kon­sta­terat att i var­je kom­mun finns ett sy­stem­bo­lag med åt­min­sto­ne fem an­ställda. Men alla kom­muner har inte ens en po­lis. Och po­lisen har inte det krav på in­stäl­lel­se­tid som gäller för am­bu­lanser och rädd­nings­tjänst. Ska den nöd­vän­diga hel­hets­synen slå ige­nom måste Bucht få med sig hela rege­ringen.

Det var svårt för hans fö­re­gång­a­re, Es­kil Erlandsson (C), som kämpade mot fi­nans­mi­nis­ter An­ders Borg (M) som höll hårt i plån­boken och mot av lands­bygden oin­tres­se­rade folk­par­tister. Hur Bucht klarar sin kamp mot Mag­da­le­na Andersson och mil­jö­par­tisterna av­gör hans ef­ter­mä­le.

När Lars-Ove Johansson av­tackade Bucht ef­ter talet på stäm­man över­lämnade han en pap­pers­korg. Den bör an­vändas istäl­let för by­rå­lå­dan för då­liga för­slag som av­stånds­skatt, tyc­kte han.

Han kri­ti­serade ock­så att för­enklings­ar­be­tet verkar ha krånglat till sig. Bön­derna ute i landet mär­ker inte av nå­gra för­enk­lingar.

Ett än större pro­blem är att ut­be­talningen av mil­jö­er­sättningen, som i grunden kommer från EU, släpar ef­ter. 2015 års stöd är ännu inte slut­be­talt från Jord­bruks­verket. Vem an­nan skulle ac­cep­tera att vänta på lönen så länge?

Den stat­liga när­va­ron i hela landet är vik­tig för lands­bygden Bucht pekade på att rege­ringen stoppat Skat­te­ver­kets planer på ned­läggning av flera lo­kal­kon­tor. Han ”glömde” att det var riks­dagens skat­te­ut­skotts ord­fö­ran­de Per Ås­ling (C) som drivit både Skat­te­ver­ket och rege­ringen fram­för sig.

Vad an­dra myn­dig­heter gör ville han inte kom­men­tera. Allt­så kan Ar­bets­för­med­lingen läg­ga ned kon­toret i Öst­ra Gö­inge och Migrationsverket flytta verk­sam­het från Högs­by till Kal­mar utan att rege­ringen gör nå­got åt saken. Med sitt ”vi får se”, gav Bucht inte myc­ket hopp.

På en fråga gav han dock klart be­sked. Skogs­po­li­tiken ska inte sty­ras från Brys­sel. En­ligt för­dra­get är skogen inte EU-kom­pe­tens, så nå­gon oro för att EU ska sätta tak för de svenska av­verk­ningarna be­höver in­gen hysa. Nu gäller det att han följer upp det i Brys­sel ock­så, och inte nöjer sig med att åka runt i Sve­ri­ge och tala vac­kra ord.