Skjuten man har koppling till andra beskjutna

Malmö Den man i 25-årsåldern som sköts i en bil på Dansörgatan på Lindeborg var känd av polisen för kopplingar till andra beskjutna personer i Malmö.

Mannen bar skyddsväst vilket tyder på att han fruktade att bli måltavla för en attack.

Larmet om skottlossning kom vid 22.40-tiden på onsdagskvällen. När polis kom till platsen hittade de en skottskadad man i en bil på Dansörgatan.

Mannen bar skyddsväst men hade blivit allvarligt skottskadad. Han var vid medvetande och fördes till akuten på SUS i Malmö.

Han opererades under natten och var fortfarande under vård på torsdagen. Enligt information från sjukhuset är mannens tillstånd allvarligt med stabilt.

Polisen har inte hunnit hålla något förhör med honom än men han ska höras så snart hans hälsotillstånd tillåter det.

Enligt Malmöpolisens presstalesman Nils Norling fanns det mycket folk i närheten av Dansörgatan vid tiden för skjutningen.

– Det har inkommit vittnesmål om fordon som har kommit till platsen innan skottlossningen och lämnat strax efter. Många har hört skotten och andra har sett små delar av skeendet. Vi har genomfört dörrknackningar i området och håller just nu på att sammanställa uppgifterna, säger han.

Enligt polisen ska många skott ha avlossats och bilen som mannen satt i ska ha flera kulhål. Tekniker har även funnit ett flertal ammunitionshylsor i närheten av bilen, vilket tyder på att mannen besköts från nära håll. Vapenhundar har genomsökt ett större område kring brottsplatsen.

Det är i nuläget oklart om han var ensam i bilen och polisen är intresserad av vittnen som kan ha sett någon lämna fordonet till fots.

25-åringen är känd av polisen för att ha rört sig i kretsar som är under uppsikt. Förutom det faktum att han bar en skyddsväst vill inte polisen bekräfta att det ska ha funnits en känd hotbild mot honom.

– Ärendet utreds av Malmöpolisens avdelning för grova brott och betecknas som ett ”särskilt ärende”, säger Nils Norling.

Det innebär att man undersöker samband mellan personer, kopplingar till andra brottsoffer samt kollar upp information om olika ”affärer” mellan dessa personer.

– Vi kan i nuläget inte bekräfta släktskap eller vänskap med andra brottsoffer i Malmö men vi håller på att kartlägga detta, säger Nils Norling.

Minst två husrannsakningar skedde på olika adresser i Malmö under natten till torsdagen men ingen person har blivit gripen. Det finns heller ingen misstänkt för mordförsöket i nuläget.

I närheten av brottsplatsen finns en bensinstation och polisen ska nu titta på filmer från dess övervakningskamera för att se om någon misstänkt fastnat på bild.

Läs mer: