Oklart om när kontroller på tågen kan bli av

MALMÖ Det är fortfarande oklart när och om gränskontrollerna på tågen mellan Kastrup och Hyllie kan börja gälla.

Pendlarna är också så vana vid svårigheterna att de inte tror på att gränskontrollerna kommer att ske på tågen istället för i Hyllie förrän att de ser det rent konkret.

– Vi är luttrade efter att ha fått vara med om både id-kontrollerna på Kastrup och gränskontrollen i Hyllie i mer än ett år, säger Ture Ertman i pendlarföreningen BroenLive.

Det finns otaliga berättelser i media och på Facebook om pendlarlivet som har fått stora konsekvenser för dem som dagligen åker tåg mellan Skåne och Köpenhamn.

Framförallt på hemvägen till Skåne kan resan över bron förlängas med upp till en timme, beroende på de två kontrollerna, men även tågstopp och förseningar.

– Efter många tester och diskussioner har DSB nu bestämt att Öresundstågen ska gå var tionde minut från Köpenhamn till Kastrup men vi vill att de ska gå var tionde minut även från Kastrup till Malmö för att förkorta restiden, menar Ture Ernman.



Förvirringen ökade ytterligare på torsdagen när Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson gick ut på Twitter och sa att tiominuterstrafiken ska gälla hela vägen från Köpenhamn till Malmö men fick senare dementera när DSB gick ut med att det bara gäller för turen mellan Huvudbangården och Kastrup.

Den danska regeringen godkände i februari att den svenska polisens gränskontroller får göras på tågen från Kastrup till Malmö när man har nått svensk mark.

Häromdagen blev det också känt att den svenska regeringen är på väg att skriva ett avtal med den danska regeringen om att flytta gränskontrollerna till tågen.

– Jag hoppas att det nya avtalet ska underlätta tillvaron för alla dem som arbetspendlar mellan Skåne och Danmark. Förhoppningen är att gränskontrollerna vid Hyllie ska upphöra helt, sa inrikesminister Anders Ygeman till Sydsvenskan.

Som Skånskan berättade i går var det också meningen att avtalet mellan de två länderna skulle skrivas under på torsdagen.

När vi kontaktade Ygemans pressekreterare kom beskedet att det var regeringen som skulle ta beslutet först innan avtalet mellan Danmark och Sverige kan skrivas under.

Det sker inte förrän om cirka två veckor. Något besked om regeringens beslut kom dock inte på torsdagen.

– Det lär dröja innan vi kan ha poliser på plats i tågen för att göra gränskontrollerna. Behöver tågen inte stå still i Hyllie fördröjs inte heller stoppet på Malmö Central och då förkortas restiden betydligt, vilket är positivt, säger Ture Ertman, som pendlar mellan Malmö och Köpenhamn.

En osäkerhetsfaktor är också om gränspolisen har tillräckligt med resurser för att följa med i tågen från Kastrup och göra kontrollerna ombord.

Klas Friberg, tillförordnad regionpolischef i region Syd sa i gårdagens tidning att det inte finns några tidsuppgifter på när gränskontrollerna kan flyttas eller hur mycket polisresurser som krävs.

På torsdagen hänvisade också Skånepolisens informatörer till kommande beslut från Nationella operativa avdelningen, som efter beslutet från regeringen, kan besluta hur gränskontrollerna ska gå till och om det behövs fler poliser för att klara av uppdraget.