Klassen gjorde sin egen rondellhund

TOTTARP Klass 4 i Tottarps skola placerade på torsdagsmorgonen ut sin egenhändigt tillverkade rondellhund Pelle i Hjärupsrondellen.

Rondellhunden ska förhoppningsvis hjälpa klassen att vinna Batterijakten, en tävling för alla landets fjärdeklassare i att samla in batterier och på olika sätt bidra till att värna miljön.

Klassen hade många idéer när det gällde att skapa rondellhunden som är det kreativa inslaget i tävlingen.

– Vi delade upp oss i grupper och har gjort en del var. Någon gjorde huvudet, andra kroppen och någon svansen, berättar eleverna som varit rejält engagerade i skapandet.

Hunden är gjord av återvunnet material och utsmyckningen är inspirerad av just batterier.

– Vi skulle satt ut plus och minus på honom också, men det blev inte så, säger eleverna som på torsdagen bar ut sin Pelle till rondellen i Hjärup.

De har också gjort en skylt som står intill Pelle och där de påminner om att lämna in använda batterier.

Och vem vet – kanske bidrar rondellhunden Pelle tillsammans med alla insamlade batterier till ett pris i Batterijakten åt klass 4 i Tottarp?

– Klassen har redan samlat in närmare 140 kilo batterier och ligger bra till, vi leder just nu i Skåne, säger lärare Pia Dahlén.

Batterijakten är ett projekt för att göra barn mer miljömedvetna och visa att det går att påverka omgivningen att tänka mer på miljön.

Tävlingen består av tre delar. En utbildningsdel, där man lär sig mer om elektricitet och miljö, en del om insamling av gamla batterier och en kreativ del där man ska påverka andra att samla in fler batterier.

Tottarpseleverna valde i den kreativa delen att göra sin egen rondellhund.

– Vi har vissa lektioner som slöjd och idrott i Hjärup och åker då buss dit. Varje gång passerar vi rondellen där de uppmärksammade rondellhundarna står, och därför beslöt barnen göra sin egen hund, säger Pia Dahlén.