Klart för skolbyggen i Dalby och Veberöd

LUND Det yttrades många ”äntligen” när politikerna i fullmäktige klubbade tre stora och efterlängtade investeringar – en ny skola med idrottshall i Dalby, ny lokal för Idalaskolan plus ny idrottshall i Veberöd och en ny idrottshall för Lerbäcksskolan.

Det första ”äntligen” kom från Elin Gustafsson (S) när det var dags för förslaget att bygga en ny tvåparallellig F-6-skola med plats för 400 elever plus en idrottshall i södra Dalby för 185 miljoner.

– Det är otroligt glädjande att vi efter långt och ihärdigt arbete nått fram till förslag som bidrar till Dalbys utveckling, sa hon.

KD:s Torsten Czernyson anslöt sig till hennes ”äntligen.”

– En stor fördel med att man kommer igång med skolan är att det händer något på stationsområdet i Dalby, sa han, och hoppades att det för med sig bostadsbyggande.

Lars V Andersson (C) var dock orolig för förseningar och fick igenom att en byggstart inte får försenas i avvaktan på ett standardprogram för idrottshallar.

Nästa ”äntligen” kom vid nästa investering – nya kombilokaler för Idalaskolan i Veberöd plus en ny idrottshall.

Klas Svanberg (M) var en.

– Jag hoppas att projekteringsprocessen kommer igång snabbt. Skolan behövs redan i dag.

Extra glada var Veberödsborna Kent Andersson (S) och Karin Nilsson (C), den senare för att idén bygga ut Svaleboskolan stoppades.

Kerstin Frygner (FNL), påminde om att det finns fler behov.

– Nästa steg i processen är enligt min uppfattning att återuppbygga Mårtensskolan, sa hon.

Centerns Inga-Kerstin Eriksson hade en fråga om läktarkapacitet i idrottshallen. När ingen kunde svara helt säkert föreslog hon att den ska vara lika stor som hallen i Dalby.

Den nya kombilokalen kommer att ha plats för 100 förskolebarn och 200 skolbarn i årskurs F-3, men kan byggas ut i framtiden för ytterligare 100 barn. Sammanlagt beräknas byggena kosta 154 miljoner kronor.

Ännu ett ”äntligen” – nu från MP:s Yanira Difonis – kom när politikerna klubbade en ny idrottshall för Lerbäcksskolan för 91 miljoner.

Inte bara glädjande utan också av nöden tvunget, påpekade Lars Hansson (L).

– Lerbäcksskolan är i sådant skick att vi efter en arbetsmiljöinspektion i princip bedriver gymnastikundervisning på dispens. Så detta sker med kniven mot strupen.

Kommunens årsredovisning för 2016 debatterades under hela 2,5 timme. Revisionen inledde och riktade kritik mot tre nämnder, den kanske allvarligaste mot barn och skolnämnd Lund stad för hur den hanterar kränkande behandling på skolorna sedan två pojkar som våldtagit en flicka fick gå kvar på en skola i Lund.

Oppositionen tyckte att det fanns en hel del bra i redovisningen – men naturligtvis också mindre bra saker. Näringsklivsklimatet till exempel kunde vara bättre, påpekade Christer Wallin (M).

Det höll Anders Almgren (S) inte med om och pekade på att fyra internationella företag etablerat utvecklingsavdelningar i stan.

– Om förutsättningarna är så dåliga så kan man undra varför de väljer Lund?

Vänsterpartiet stred för att 42,5 miljoner av överskottet för 2016 skulle sättas i en social investeringsfond istället för att hamna i resultatutjämningsreserven, men fick inte majoriteten med sig.

Hans-Olof Andersson (SD) ville införa ett estetiskt mål för byggnadsnämnden.

– Om vi ska fortsätta bygga Lund så fult som vi gör nu kommer vi snart inte att kunna bo här. Det ser fruktansvärt ut, tyckte han, och pekade särskilt på nybyggnaderna vid Nöbbelövs torg och ”de blå lådorna” vid Arenan.