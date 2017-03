Källström lånas ut till Skånela

Simon Källström lånas den kommande säsongen ut från Ystads IF till Skånela IF. Foto: Jonny Nilsson/Arkiv

HANDBOLL Ystads IF Handboll kommer dedn kommande säsongen att låna ut vänsternian Simon Källström till Skånela IF.

– Simon känner att han vill utvecklas i en högre liga än division 1 och med rådande konkurrens på hans position har vi valt att följa Simons önskemål om utlåning till allsvenska Skånela. Vi hoppas självklart att Simon utvecklas i Skånela under säsongen 17/18 och kan återvända tillbaka till oss året efter. Lånet är på en säsong, säger sportchef Marcus Lindgren i ett pressmeddelande från YIF.

– Jag tycker det ska bli en härlig och kul utmaning att testa mina handbollskunskaper på en nivå som allsvenskan, där allting går lite fortare och är mer fysiskt än i division 1 med YIF U. Jag tror att Skånela IF kan passa mig bra för min utveckling och jag hoppas på mycket speltid. Jag tänker ta med mig allt jag lärt mig under mina tre år i YIF och hoppas på vidare utveckling i Skånela under kommande säsong, säger Simon Källström.

Simon Källström är född 1998 och kom till YIF från Eslövs HF.

Han har under sina tre år i Ystad fått en del speltid i elitlaget, men mestadels fått hålla till i andralaget YIF U i division 1.



Skånela slutade i år på sjätteplats i allsvenskan, fyra poäng från att få kvala uppåt och nio poäng efter seriesegrarna OV Helsingborg.