När re­pre­sen­tant­huset skulle rösta om för­sla­get att er­sätta Obamacare slutade det i mag­plask. Tal­mannen Paul Ryan fick inte ihop till­räck­ligt stöd för att för­sla­get skulle få ma­jo­ri­tet.

Det var en för­lust främst för Do­nald Trump som stod bak­om för­sla­get och för­sökte an­vända sin tyngd för att tvinga in de bång­sty­riga kon­gress­le­da­möterna i par­ti­fål­lan. Men mannen som skrutit om sin för­må­ga att nå re­sul­tat och till och med skrivit en bok med ti­teln ”The Art of the Deal” lyc­kades inte få till ett av­slut. Som många an­dra af­färs­män och fö­re­ta­ga­re som gett sig in i po­li­tiken fick han er­fara att det är skill­nad på att vara vd och fö­re­tags­le­da­re och att vara ledande po­li­ti­ker.

Det är inte bara i USA som det­ta är tyd­ligt, utan nå­got man ofta ser när fö­re­ta­ga­re tar plats i po­li­tiken. Det krävs nå­got helt an­nat för att lyckas som po­li­ti­ker, än vad som krävs i fö­re­tags­värl­den.



Det finns flera skill­nader mel­lan po­li­tik och fö­re­tagande. De­mo­kra­ti ska gå lång­samt. Det be­tyder att den som är van att ta snabba be­slut och se snabba re­sul­tat kommer att bli fru­stre­rad i den po­li­tiska världen. Det­ta är ock­så en vik­tig del i det de­mo­kra­tiska be­sluts­fat­tan­det – de som be­rö­rs ska ha möj­lig­het att göra sin röst hörd. Det är inte hel­ler lätt att ge­nom­fö­ra be­slut när näs­tan hälften i de be­slutade för­sam­lingarna har som sin upp­gift att ifrå­ga­sätta och vara kri­tiska.

En en­skild po­li­ti­kers makt är be­gränsad. Den som är vd har en myc­ket stor makt över fö­re­taget. Men i po­li­tiken är det säl­lan som den di­rekta per­son­liga makten är så stor. Allt bygger på att man lyckas få ihop till­räck­ligt med röster på sin sida: i par­ti­gruppen, i kom­mun­sty­rel­sen och i kom­mun­full­mäk­tige.

Det är in­gen tve­kan om att det be­hövs fler fö­re­ta­ga­re i po­li­tiken. Den er­fa­ren­heten saknas idag i allt­för stor ut­sträckning. Men det som be­hövs är män­ni­skor som både har den er­fa­ren­heten och för­står att det är inte går att sty­ra ett land, ett lands­ting el­ler en kom­mun på sam­ma sätt som man styr ett fö­re­tag.